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В Калининграде пропал 16-летний юноша
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В Калининграде пропал 16-летний юноша 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полиция разыскивает Кирилла Зимина, 2001 года рождения, который 19 марта 2018 года ушел из дома по улице Липовая Аллея в областном центре и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: куртка короткая дутая «Адидас», брюки синего цвета, кеды черные или ботинки «Адидас», шапка серого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина Кирилла Ивановича, полиция просит сообщить об этом в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (4012) 554-502, 554-503 или 02.
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