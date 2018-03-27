В Калининграде пропал 16-летний юноша 

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полиция разыскивает Кирилла Зимина, 2001 года рождения, который 19 марта 2018 года ушел из дома по улице Липовая Аллея в областном центре и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 15 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: куртка короткая дутая «Адидас», брюки синего цвета, кеды черные или ботинки «Адидас», шапка серого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина Кирилла Ивановича, полиция просит сообщить об этом в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (4012) 554-502, 554-503 или 02.