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В Калининграде разыскивают скрывающегося от следствия 64-летнего мужчину
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В Калининграде разыскивают скрывающегося от следствия 64-летнего мужчину 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде полиция разыскивает 64-летнего Виктора Васильевич Демченко. Мужчину подозревают в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.
Приметы разыскиваемого: на вид 65 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая, лицо овальное, европейского типа. Уточняется, что подозреваемый скрывается от следственного отдела по Московскому району Калининграда СУ СК России.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Демченко, просят позвонить в отдел полиции № 2 УМВД России по Калининграду по телефонам: 8 (4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.
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