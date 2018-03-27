Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков: «Для дочери — весь мир»

Вокруг звездной пары возник нешуточный ажиотаж — светская пресса хотела подробностей, и супруги вежливо отвечали на многочисленные вопросы. Как выяснилось, за возможность выйти в свет Юлия Алексей благодарны родителям и няням, которым супруги всецело доверяют. Малышка, появившаяся на свет пять месяцев назад, растет очень активным ребенком и уже ползает, изучая просторы квартиры. «Для дочери — весь мир», — пояснил Алексей. А Юля в свою очередь призналась, что ей удалось прийти в форму после родов довольно быстро. «Даже быстрее, чем мне», — в свойственной ему ироничной манере добавил счастливый отец.

Сами Юлия и Алексей в интервью неоднократно подчеркивали свое очень серьезное отношение к прибавлению в семье. Нужно признать, что и отношения между коллегами, по звездным меркам, развивались далеко не стремительно. Будущие супруги встречались около пяти лет, прежде чем узаконили свои отношения осенью 2013 года. А когда Юлия и Алексей поняли, что готовы стать родителями, они решили максимально разгрузить свои рабочие графики, чтобы пройти необходимые обследования и просто отдохнуть.

Тем более что возможности для такого отдыха у супругов были. Прежде чем стать родителями, Юлия и Алексей решили вопросы жилья и построили гнездышко не только в России, в элитном подмосковном поселке, но и в Испании. По совету друзей и после долгих смотрин они выбрали апартаменты в тихом городке на побережье Коста-Брава, в часе езды на машине от Барселоны. Именно под испанским солнцем Юлия провела последние месяцы беременности и заботилась о малышке, перед тем как вернуться к работе. Как отмечает сама певица, в Испании кроме местных их окружают в основном немцы и британцы, соотечественников мало, и поэтому можно делать все то, что не очень получается в Москве. А именно: подолгу гулять с коляской, сидеть на лавочке, есть мороженое и смотреть на море. Однако переехать в райское местечко певица пока не готова. Для амбициозной артистки полный покой рекомендуется чередовать с сумасшедшим рабочим ритмом. Наверное, только так можно ощутить прелесть и того и другого состояния.

«Отпуск просто пролетел, и хотя он был нескромно длинным, доченьке нужно было надышаться морским воздухом и напитаться витамином Д! А мне соскучиться по работе так, что хочется свернуть горы! В голове целый жесткий диск новых идей, так что срочно нужно их воплощать! Краски моря забираю для вдохновения и вперед!» — призналась Юлия в своем микроблоге. А судя по фотографиям, которыми делится певица, активный образ жизни молодой мамы способствует быстрому возвращению идеальной формы. Фото, на котором певица позирует в купальнике, привело в восторг всех ее поклонников.

Примечательно, что вся прелесть размеренной жизни на Коста-Брава не лишила Юлию патриотических взглядов, по крайней мере на индустрию красоты. По признанию певицы, опыт посещения испанских салонов красоты оказался не самым впечатляющим.