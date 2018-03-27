Орловцев просят помочь в поисках пропавшей девушки

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Орёл просит помощи в поисках пропавшей Евгении Барабановой. 17-летняя девушка из тульского села Сенево ушла из дома вечером 8 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Рост Евгении примерно 159 сантиметров, она полного телосложения. Глаза карие, волосы темно-русые ниже плеч (сейчас девушка может быть подстрижена и покрашена в блондинку).

В монет выхода из дома Евгения была одета в черный пуховик с черным мехом, на голове темная шапка, обута в коричневые кожаные сапоги на высоком каблуке. С собой у девушки был красный тканевый небольшой рюкзак.

Всех, кто располагает сведениями о пропавшей, просят позвонить по телефонам 8 800 700 5452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).