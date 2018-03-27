Фото: 17-летняя дочь Джуда Лоу стала звездой вечеринки в Лондоне 

Дочь Джуда Лоу уверенно наступает на пятки своему звездному отцу, который до сих пор является одним из секс-символов кино. 17-летняя Айриус Лоу появилась на вечеринке в Mark’s Club в Лондоне вместе со своим бойфрендом, моделью Келвином Бруно, и затмила всех остальных гостей своим внешним видом. Девушка выбрала смелый наряд от Vivienne Westwood, дополнив нежный образ грубыми ботинками. Пока Айрис не покоряет мир Голливуда, предпочитая работу моделью и светские тусовки, однако в скором времени девушка, возможно, захочет пойти по стопам своего отца. Тем более что двери для звездных детей в наше время открыты куда шире, чем для подростков «с улицы».
попкорнnews