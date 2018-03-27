В центре соцобслуживания Лефортова пройдет сеанс нервно-мышечной релаксации

В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 28 марта пройдет сеанс нервно-мышечной релаксации. Об этом рассказали в администрации центра.

— Метод активной нервно-мышечной ре¬лаксации предложен Эдмундом Джекобсоном и состоит из серии упраж¬нений по произвольному расслаблению основных мышечных групп тела. Характерной чертой каждого упражнения является чередование сильного напряжения и быстро следующего за ним расслабления соответствующей мышечной группы, — отметили в администрации.

Начало в 13.30. Напомним, что ЦСО расположен по адресу: улица Госпитальная, дом 6. (вт)