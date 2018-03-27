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Суд оставил в силе приговор жительнице Асбеста, которая отравила детей крысиным ядом
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Суд оставил в силе приговор жительнице Асбеста, которая отравила детей крысиным ядом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Суд отказался менять приговор жительнице Асбеста Елене Кордюковой, которая отравила своих детей крысиным ядом. Её адвокаты пытались обжаловать решение Ленинского районного суда и добиться для неё оправдательного приговора, но им это не удалось, сообщает Свердловский областной суд.
В декабре 2017 года Кордюкову признали виновной в убийстве двоих своих детей и покушении на убийство третьего ребёнка. Ей назначили 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
«Свердловский областной суд, изучив материалы дела и доводы сторон, исключил из числа доказательств, подтверждающих вину осужденной, протокол явки с повинной. Однако это не повлияло на назначенное судом наказание. Приговор Ленинского районного суда вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе облсуда.
Мы рассказывали, что женщина давала детям препарат, содержащий крысиный яд, в дозировке, 30-кратно превышающей норму.
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