Суд оставил в силе приговор жительнице Асбеста, которая отравила детей крысиным ядом

Суд отказался менять приговор жительнице Асбеста Елене Кордюковой, которая отравила своих детей крысиным ядом. Её адвокаты пытались обжаловать решение Ленинского районного суда и добиться для неё оправдательного приговора, но им это не удалось, сообщает Свердловский областной суд.

В декабре 2017 года Кордюкову признали виновной в убийстве двоих своих детей и покушении на убийство третьего ребёнка. Ей назначили 18 лет и 6 месяцев колонии общего режима

«Свердловский областной суд, изучив материалы дела и доводы сторон, исключил из числа доказательств, подтверждающих вину осужденной, протокол явки с повинной. Однако это не повлияло на назначенное судом наказание. Приговор Ленинского районного суда вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Мы рассказывали, что женщина давала детям препарат, содержащий крысиный яд, в дозировке, 30-кратно превышающей норму.