Подавившегося человека нельзя стучать по спине 

Вы тоже обычно норовите постучать по спине человека, который подавился во время еды? Врачи утверждают, что делать этого категорически нельзя. МедикФорум собрал доводы медицинских специалистов о том, почему подобное действие может лишь навредить человеку. Любая помощь должна быть грамотной. Если наобум хлопать по спине подавившегося человека, это может привести к опасным для жизни последствиям, — например, к остановке дыхания. Дело в том, что стуки по спине способны изменить положение инородного тела в организме. Застрявший в дыхательных путях кусочек пищи вместо того, чтобы выскочить наружу, может провалиться еще глубже. Окончательно перекрыв собой путь вдыхаемому воздуху, такой кусочек в худшем варианте событий окажется причиной смерти. Как правильно помочь человеку, который подавился во время еды? По словам врачей, в подобной ситуации лучше всего покашлять, одновременно наклоняясь вперед. Как альтернатива — сделать несколько коротких и резких выдохов, наклоняя при этом туловище. Делать вдохи опасно! Если прокашляться человек не может, попробуйте применить метод Хаймлиха. Встав позади, обхватите пострадавшего руками и сцепленными кистями рук делайте движения в виде толчков между пупком и грудиной.