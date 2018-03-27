Ещё
Подавившегося человека нельзя стучать по спине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подавившегося человека нельзя стучать по спине 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Вы тоже обычно норовите постучать по спине человека, который подавился во время еды? Врачи утверждают, что делать этого категорически нельзя. МедикФорум собрал доводы медицинских специалистов о том, почему подобное действие может лишь навредить человеку. Любая помощь должна быть грамотной. Если наобум хлопать по спине подавившегося человека, это может привести к опасным для жизни последствиям, — например, к остановке дыхания. Дело в том, что стуки по спине способны изменить положение инородного тела в организме. Застрявший в дыхательных путях кусочек пищи вместо того, чтобы выскочить наружу, может провалиться еще глубже. Окончательно перекрыв собой путь вдыхаемому воздуху, такой кусочек в худшем варианте событий окажется причиной смерти. Как правильно помочь человеку, который подавился во время еды? По словам врачей, в подобной ситуации лучше всего покашлять, одновременно наклоняясь вперед. Как альтернатива — сделать несколько коротких и резких выдохов, наклоняя при этом туловище. Делать вдохи опасно! Если прокашляться человек не может, попробуйте применить метод Хаймлиха. Встав позади, обхватите пострадавшего руками и сцепленными кистями рук делайте движения в виде толчков между пупком и грудиной.
МедикФорум: последние новости
Массажные кресла — доступная реальность Преимущества ношения однодневных линз 5 марок российской ряженки попали в «черный список»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница25
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись44
Почему вредно запивать еду3
Как часто нужно менять зубную щетку
Блюда, которые могут храниться почти вечно3
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение