Живи проще: 5 лайфхаков, которые помогут убраться в квартире в два раза быстрее

Да-да, и говорить спасибо за это надо инновациям XXI века, которые облегчают жизнь хозяйкам по всему миру. Поэтому WMJ.ru решил собрать все самые крутые технологии для уборки в доме и рассказать о пяти способах, как пользоваться ими с наибольшей эффективностью.

Горячая вода — твой главный помощник

Один из самых долгих и неприятных пунктов в уборке — чистка кафеля и поверхностей в ванной комнате. Гораздо быстрее избавиться от засохшей зубной пасты на зеркале или разводов мыла на стене помогут правильно выбранные моющие средства. Хотя можно обойтись и без них. Просто наполни ванну очень горячей водой, закрой дверь и отправляйся убираться в других комнатах. Пока занимаешься остальными делами, пар от горячей воды сделает за тебя всю грязную работу — размягчит загрязнения, а тебе останется только вытереть их влажной тряпкой.

То же, кстати, касается грязной посуды. Не зря во всех американских фильмах хозяйки мыли кружки с тарелками после того, как выдержали их в заполненной горячей водой раковине. Так избавиться от грязи на посуде можно в несколько раз быстрее и эффективнее.

Стирай с двумя барабанами

Постирать цветную и белую одежду одновременно? Или разобраться с большой партией грязного белья в два раза быстрее, чем обычно? Все это возможно благодаря выходу на массовые рынки стиральной машины с двумя барабанами. Например, в стильной модели TWINWash™ от LG есть два барабана на 12 и 2 кг стирки с возможностью также сушки в большом барабане до 8 кг белья или 10,5/2 кг и сушка до 7 кг. При этом все они способны работать как независимо друг от друга, так и разом, что позволяет очистить огромное количество вещей в режиме быстрой стирки TWINWash™ всего за 49 минут.

При этом запустить стирку можно даже на работе или где-нибудь в отпуске на Мальдивах, ведь машинка оснащена подключением к Wi-Fi. И как плюс, благодаря доступу в Интернет и работе специальной интуитивной сенсорной панели, можно скачивать дополнительные циклы стирки.

И, как говорится, это еще не все. Вы можете бережно сушить свои вещи двумя способами: горячей водой или горячим воздухом. А функция стирки паром борется с неприятными аллергенами, запахами и въевшимися пятнами попавшими на одежду. Интересно, что эта машинка вообще не умеет?..

Забудь об утюге

Кстати, о последствиях стирки. Нет, мы не намекаем, что в ней есть что-то плохое, но, согласись, мысль о том, что после нее нужно, например, гладить шторы, одна из самых неприятных. Пока пройдешься утюгом по всей ткани, может пройти полдня, а то и больше… Но зачем так себя мучить? Достаточно проявить немного смекалки.

Если твои шторы из легкого тюля или синтетической ткани, то их можно повесить на гардины и оставить на некоторое время. Так они и высушатся, и разгладятся. А если же задумала освежить основные шторы из более тяжелой ткани, то повесь их на перекладину для шторки в ванной, ненужная вода стечет, а ткань не сомнется и выправится.

То же касается постельного белья. Утюг можно не доставать, если сразу после стирки разгладить вручную пододеяльник, наволочку и простыню от всех складок и изгибов и аккуратно повесить на сушилку или перекладину.

Мой окна сразу с двух сторон

Использовать тряпки, чтобы вымыть окна с двух сторон, рисковое и трудное дело, особенно если живешь выше второго этажа. Лучше приглядеться к специальным магнитным щеткам. Это до обиды простое устройство состоит из двух пластин с моющими губками, которые помогают быстро избавиться от грязи на окнах с обеих сторон. Такая щетка буквально насаживается на поверхность окна и глубоко очищает его от загрязнений. А специальный предохранительный шнур защитит вторую сторону от падения, если та все-таки соберется угодить на голову одного из прохожих.

Используй приятные мелочи

Каких только забавных помощников в уборке не найдешь на просторах Интернета. Да, не все из них полезные, но некоторые действительно делают жизнь проще. Например, резиновый очиститель микроволновой печи с помощью пара может размягчить любые загрязнения в СВЧ, чем позволяет смыть всю грязь за считаные секунды, а стоит копейки. Или карандаш для чистки нержавейки. Идеальная вещь, чтобы в конце недели быстро вымыть все кастрюли, которые подверглись неудачным кулинарным экспериментам. Хотя наш фаворит — щетка для мытья жалюзи! Сэкономит время не в два раза, а в пять! За счет своих мягких ворсинок устройство идеально очищает от пыли сразу несколько горизонтальных жалюзи.

Главное в уборке — не опираться целиком на опыт наших мам и бабушек, он бесценен, но всегда лучше идти в ногу со временем, тогда новые технологии дадут понять, что наводить порядок в доме не только легко, но и приятно.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Shutterstock/VOSTOCK