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Поделки в стиле пэчворк научились мастерить жительницы Коптева
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Поделки в стиле пэчворк научились мастерить жительницы Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В образовательно-досуговом центре «Мир искусств» центра «Радость» на Михалковской состоялся мастер-класс по созданию подставки под горячее в стиле пэчворк.
— Участницы мастер-класса с большим интересом слушали рассказ педагога Елены Корсаковой о технологии работы и подборе тканей, — поделился один из организаторов. — Рукодельницы сами сделали прекрасные и практичные вещи, которые найдут применение в каждом доме.
Как сообщили в администрации центра, занятие проводилось в минувшую среду, 21 марта. (ео)
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