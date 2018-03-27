Поделки в стиле пэчворк научились мастерить жительницы Коптева

В образовательно-досуговом центре «Мир искусств» центра «Радость» на Михалковской состоялся мастер-класс по созданию подставки под горячее в стиле пэчворк.

— Участницы мастер-класса с большим интересом слушали рассказ педагога Елены Корсаковой о технологии работы и подборе тканей, — поделился один из организаторов. — Рукодельницы сами сделали прекрасные и практичные вещи, которые найдут применение в каждом доме.

Как сообщили в администрации центра, занятие проводилось в минувшую среду, 21 марта. (ео)