«Флайледи» — система быстрой и эффективной уборки дома

«Можно ли превратить уборку в удовольствие или хотя бы сделать так, чтобы она перестала быть ежедневной повинностью?» — наверняка не раз задумывались хозяйки, жаждущие видеть в своем доме идеальный порядок, которого в силу различных обстоятельств никак не могут добиться. Ответить на этот вопрос женщинам всего мира помогла система организации уборки под названием Fly Lady («Флайледи»).

Можно ли превратить уборку в удовольствие или хотя бы сделать так, чтобы она перестала быть ежедневной повинностью?

История появления «Флайледи»Своим появлением «Флайледи» (в переводе с английского — «летающая, или реактивная хозяйка») обязана жительнице американского штата Северная Каролина, домохозяйке Марле Силли. Марла в своих интервью и книгах не скрывает того, что причина этих изменений — ее неорганизованность и недостаточное внимание к уюту в собственном доме. Постепенно дом Марлы и ее мужа стал «зарастать» хламом, в нем царил вечный беспорядок, справляться с которым становилось все сложнее и сложнее. И в конце концов этот снежный ком «смял» и семейное благополучие миссис Силли. Муж, устав от бардака, просто ушел. Женщина впала в депрессию, перестала следить за собой. Иногда она не могла даже впустить в дом подруг, т. к. была неподобающе одета, а в доме все было разбросано.

В 1999 году Марла взяла себя в руки и начала возвращаться к нормальной жизни очень маленькими шажками (что позже станет одним из принципов ее системы), разбираясь с бардаком в доме и с бардаком в жизни. Процесс этот был долгим: начался он в январе, а в июне как результат размышлений и действий появилась «Флайледи». Сначала Марла разослала свои идеи подругам по электронной почте, а те — своим знакомым и т. д. Затем у нее появился свой сайт, а еще позже она начала писать книги.

Флайледи — система, которая поможет научиться качественно и быстро убираться

Основные принципы уборки по «Флайледи»1. Соблюдайте регулярностьПроводить уборку надо регулярно, а не когда совсем грязно или вот-вот гости придут. Кстати, в одной из книг есть совет о том, как понять, хорошо ли выполнен уборка: если вы готовы открыть дверь гостям сию минуту, — значит, все в порядке.

2. Разделите помещение на зоныЧтобы уборка была эффективной, не надо делать ее в авральном режиме. Автор предлагает разделить дом (квартиру) на зоны. И для каждой зоны выбрать свое время и продолжительность наведения порядка:

Вспомните, сколько времени вы тратите на качественную уборку того или иного помещения и какие манипуляции при этом совершаете. Например, зона 1 — санузел. В его уборку входит чистка ванны, раковины, унитаза, кранов, душа, зеркала и полочек, а также финальное мытье пола. После этого выберите время, когда вам удобнее его убирать. Скорее всего, уборке санузла в вашем графике будет отведено или вечернее время, или дневное в выходной.

3. Соблюдайте правило 15 минутНа уборку каждой зоны должно тратиться не более 15 минут. Марла советует каждый раз перед уборкой включать таймер. Кажется, что за это время невозможно ничего успеть. Но весь секрет в том, что 15 минут должны уделяться уборке систематически, каждый день. Тогда результат не заставит себя ждать.

4. Соблюдайте «Час благословения дома»За этим странным названием скрывается обыкновенная генеральная уборка. Она должна совершаться каждую неделю в выбранный вами день и длиться ровно час.

5. Определите «горячие точки»В каждом доме есть любимый стул или кресло, куда складывается одежда; полочка, на которую сгружаются мелочи, различные бумажки, чеки и т. д. (и там же забываются, превращаясь в хлам). «Тушить» такие «очаги» надо раз в два дня.

Уборка кухни

6. Займитесь расхламлениемСобирать и избавляться от старых вещей нужно раз в месяц. Причем каждый месяц таких вещей должно набираться по 27.

7. Определите «островок чистоты»Найдите в своем доме или квартире «островок чистоты». Он всегда должен быть в идеальном состоянии, вне зависимости от графика уборки. По мнению Марлы, сияющая раковина — это тот самый «островок», приведению ее в порядок достаточно уделять 5 минут в день утром и вечером.

8. Не стремитесь сделать идеально все и сразуЭтот пункт касается тех, кто не хочет браться за уборку, мотивируя это тем, что раз идеально не получится, то не стоит и начинать. Путь к положительному результату состоит из множества мелких шагов, а не одного гигантского.

9. Наденьте правильную обувьАвтор «Флайледи» считает, что приводить дом в порядок надо только в обуви на шнурках. Она повышает уровень собранности. Ее не так просто скинуть, как свободные тапочки, чтобы прилечь отдохнуть, а потом разлениться и ничего не доделать.

10. Создайте специальный журнал для контроля процессаВ нем можно подробно расписать все манипуляции, составить график уборки той или иной зоны, список средств и приспособлений, которые нужно купить, а также вносить другую полезную информацию.

Книги и ресурсы о системе «Флайледи»Перечисленные выше 10 постулатов могут лишь в общих чертах передать суть системы. Если она вас заинтересовала, вы можете углубить свои знания, прочитав книги или посетив сайты, посвященные этой теме.

Одна из книг Марлы Силли. Фото с сайта fonar.tv Марла Силли: «Школа Флайледи. Как навести порядок в доме и в жизни»Марла Силли, Эли Линн: «Летающая домохозяйка. Телесный хлам»Марла Силли: «Летающая домохозяйка. Размышления у кухонной раковины»Марла Силли, Эли Линн: «Школа Флайледи-2. Как осознать причины своего обжорства, избавиться от лишнего веса и полюбить себя»www.flylady.netwww.flylady.ru А вы как думаете, эффективна ли система «Флайледи»? И можно ли применить ее принципы к уборке на участке? Или такой подход не для вас? Поделитесь мнением в комментариях!