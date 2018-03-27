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«Малыши» из ниток и ткани от создательницы комиксов: Instagram недели
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«Малыши» из ниток и ткани от создательницы комиксов: Instagram недели 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Фото: @aimee_littledear
«Привет, меня зовут Эйми. Я — художница и, видимо, буду ею всегда, — пишет сегодняшняя героиня нашей рубрики «Instagram недели». — Я много лет работала графическим дизайнером, делая книги комиксов и поздравительные открытки, теперь я иллюстрирую и пишу книги о рукоделии, много рисую, занимаюсь скульптурой, а также шью, вышиваю и создаю интересные вещи».
Фото: @aimee_littledear
По словам Эйми, любимыми инструментами для неё, помимо программ для графического дизайна и акварельных красок, много лет остаются игла и нитки.
Фото: @aimee_littledear
«Я любила создавать вещи столько, сколько я себя помню, — рассказывает Эйми. — Когда мне было 6 лет, моя бабушка познакомила меня с вышивкой. Она принесла мне небольшие образцы с разными узорами, когда однажды пришла в гости». Позже будущая художница стала забираться в шкаф со старой одеждой, чтобы затем, вооружившись ножницами и клеевым пистолетом, придумывать и делать игрушки, в которые было играть куда интереснее, чем с покупными.
Фото: @aimee_littledear
«По сей день одно из моих любимейших занятий — задумать некий проект по шитью и придумать, как его можно воплотить в жизнь», — признаётся Эйми.
Фото: @aimee_littledear
Придуманных и впоследствии нарисованных, вышитых или сшитых героев своих фантазий Эйми называет «little dear», что можно перевести как «дорогие, милые малыши». Проект с little dear родился около 10 лет назад, и с тех пор развивается. При этом, как утверждает рукодельница, персонажи не повторяются. «Каждое из моих произведений, любой проект, будь то ткачество или создание куклы, был любовно создан, чтобы быть единственным в своём роде. Он никогда не будет дублироваться!» — заверяет Эйми.
Фото: @aimee_littledear
Другие работы Эйми вы можете увидеть в её Instagram.
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