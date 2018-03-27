Главные слухи Голливуда: Ким изменяет Канье, Милли Бобби Браун — наркоманка, и Бейонсе туда же

Вот уже несколько лет существуют блоги, авторы которых анонимно сливают в них последние голливудские сплетни. Один из блогов писал о бурной сексуальной жизни Харви Вайнштейн (65) за пару лет до того, как ее начала обсуждать вся планета, и мы уверены, что и другие сплетни тоже могут оказаться правдой. Публикуем самое интересное в этом месяце.

Ким изменяет Канье

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Говорят, в прошлые выходные Ким Кардашьян (37) изменила Канье (40) с американским телепродюсером Джо Фрэнсисом (44). Но, напомним, о Канье тоже много что говорят. Например, что он гей и встречался с Рикардо Тиши (43).

По слухам, на Kids’ Choice Awards звезда «Очень странных детей» Милли Бобби Браун (14) нюхала кокаин со своим 15-летним парнем Джейкобом Сарториусом. Кто-то уже шутит: «Да она Линдси Лохан 2.0», а нас к такому жизнь просто не готовила.

Все на том же Kids’ Choice Awards 44-летняя и одинокая Хайди Клум увидела какого-то 19-летнего мальчика и спросила: «А тебе уже можно?» Девушка этого мальчика внимание модели не оценила. Зато парень оказался не промах — после церемонии нашел Клум и дал ей свой номер. Вот ведь страсти!

Кевин Федерлайн на грани

Бывший муж Бритни Спирс (36) Кевин Федерлайн (40) выпрашивает у нее алименты, тратит баснословные суммы на наркотики и употребляет их в таком количестве, что инсайдеры утверждают: он играет с огнем.

И Бейонсе туда же!

Говорят, идеальная Бейонсе (36) не может устоять перед марихуаной, когда видится со Снуп Догом (46). И курит Би уже очень давно, хоть и подловили ее на этом только сейчас.

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