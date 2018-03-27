В Калининграде неделю ищут не вернувшегося домой 16-летнего Кирилла Зимина

16-летний Кирилл Зимин из Калининграда уже неделю не выходит на связь с родственниками. К его поискам подключилась полиция, сообщает пресс-служба ведомства.

19 марта мальчик вышел из дома по улице Липовая Аллея. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Тех, кто видел подростка, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 554-502, 554-503 или 02.

На вид Кириллу 15 лет, его рост около 170 см. Он худощавого телосложения, с русыми волосами. Был одет: куртка короткая дутая «Адидас», брюки синего цвета, кеды черные или ботинки «Адидас», шапка серого цвета.