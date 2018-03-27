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Названа главная опасность энергетических напитков для здоровья
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Названа главная опасность энергетических напитков для здоровья 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Россиянам стоит остерегаться употребления энергетических напитков вместе со спиртным, поскольку это чревато опасной для здоровья передозировкой алкоголем, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
Как рассказал Говорин журналистам во вторник, энергетические напитки сами по себе могут нанести вред здоровью даже при употреблении в малых дозах, так как провоцируют нарушения сердечного ритма. А сочетание энергетиков со спиртным вовсе сбивает защитные барьеры организма, которые помогают человеку распознать алкогольную интоксикацию и вовремя остановиться.
«Если человек принимает яд, то организм отреагирует тем, что возникает рвота, изменение состояния, то есть существует целая система защитных знаков. Но когда алкоголь принимается вместе с энергетиками, то эти знаки, которые показывают каждому человеку, что пора прекратить пить, эти знаки не срабатывают и невольно возникает передозировка алкоголем, которая приводит к тяжелым последствиям», — сказал Говорин.
Он добавил, что употребление алкогольных напитков вперемешку с энергетиками намного быстрее вызывает зависимость.
Запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков в России вступил в силу 1 января 2018 года, исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
Ранее председатель координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов сообщил, что законодательная норма о запрете на продажу алкогольных энергетических напитков нуждается в поправках, которые бы устранили существующие в законе лазейки. Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что частные магазины регулярно продают безалкогольные энергетические напитки детям.
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