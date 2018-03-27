5 особенностей английского быта, к которым сложно привыкнуть

Мой первый опыт жизни в Англии случился, когда я была ребенком и первый раз приехала туда учить английский. Чтобы обучение шло быстрее, было решено поселить меня в английскую семью — молодые родители, их трое детей и приходящая няня.

Потом, спустя много лет, я вышла замуж за англичанина, развелась с англичанином, пожила в разных английских домах и семьях. Я научилась заваривать чай в любых непонятных ситуациях, оценила Мармайт, полюбила огромные ванные с окном и почти привыкла спать в холоде. Пожалуй, только два отдельных крана для холодной и горячей воды до сих пор меня нервируют.

Что необычного было в быту, и к чему пришлось привыкать?

Завтрак

Завтрак — первое, с чего началось погружение в английскую культуру домашней девочки, выросшей на овсяных кашах и омлетах. Туристам часто доводится пробовать полный английский завтрак. Он состоит из яиц, бекона, бобов, грибов и иногда даже черного пудинга. Англичане дома едят такой завтрак редко, и почти никогда они не едят его по будним дням. В будний день полагается чашка чая в пакетике или кофе, хлопья с молоком и тост с апельсиновым джемом в лучшем случае. А в худшем — тост с Мармайтом. Мармайт — это изумительная гадость, но, если привыкнуть, то даже хочется еще. Это паста коричневого цвета, тягучая, как замазка, по вкусу похожая на кисло-соленое пиво. Ее мажут на тост, она прилипает к зубам, и можно потом до обеда ходить и, поцыкивая зубом, выковыривать себе закуску к чаю.

Обед и ужин

Свои отношения с едой сами англичане иногда описывают как «брак без любви». На самом деле все неоднозначно.

Много лет назад, когда я приехала в Англию первый раз, все было плохо: на обед в школах давали картошку фри, вареную морковь и несъедобные полуфабрикаты. На ужин дома предлагалась разогретая в микроволновке лазанья из пакета или картошка фри с кукурузой из банки. Ни в одной из семей, где я жила, хозяева не готовили: просто брали полуфабрикаты в супермаркете и подогревали. Много раз я, ужасно голодная, бегала в паб, чтобы съесть там что-то, хоть немного похожее на «нормальную еду» — рыбу в кляре с — о боже! — той же картошкой фри.

Постепенно ситуация менялась. Сейчас во многих школах все совсем по-другому, и многие семьи начали готовить дома. Это становится модным: тот же Джейми Оливер сделал все для того, чтобы отношение к питанию стало другим.

Моя подруга угощает гостей прекрасным цыпленком по-королевски (приблизительный перевод названия блюда coronation chicken), приятель готовит разные индийские блюда, да и я больше не шокирую никого своими паровыми котлетами из лосося. Прошли времена, когда я, боясь помереть с голоду, брала с собой в английские поездки мультиварку.

Тем не менее, в Англии не принято ни к чему относиться с излишним энтузиазмом, поэтому чрезмерное внимание к тому, что ты ешь, может быть воспринято со скептицизмом, а человека, сильно заботящегося о правильном питании, иронично называют фуди.

Англичане и чай совершенно неделимы, так же как англичане и разговоры о погоде. Большой любитель черного чая с детства, я ехала в Англию уверенная, что хоть в этом все будет привычно. Не тут-то было.

Конечно, в Англии продается разный чай, листовой тоже есть, но люди чаще покупают чай в пакетиках. Так называемый «чай строителей» — дешевый пакетированный чай, который принято предлагать гостям, но и самим пить тоже можно. Почему нет? Если добавить в него молоко, то вообще прекрасно.

Чай заваривают не только, чтобы просто попить чаю, но и в любых затруднительных ситуациях — когда нужна пауза, чтобы разрядить обстановку. Жена сообщила, что уходит к другому? Шестнадцатилетняя дочь объявила о беременности? Свекровь сказала, что продает свой дом, хочет временно пожить у вас, и повисло неловкое молчание? Время поставить чайник.

А что же английские дома? Жить в квартире для англичан довольно необычно. Люди стремятся снять или купить в ипотеку дом. Дома бывают отдельно стоящие (detached) или поделенные на две части, то есть на две семьи (semi-detached). Бывают дома, разделенные на несколько многоуровневых квартир с отдельными входами (terraced houses).

Я люблю английские дома, но нужно привыкнуть к двум особенностям, необычным для жителя средней полосы России.

Два отдельных крана

Один для холодной воды, другой для горячей, и расположены они по разные стороны раковины. Чаще всего такую историю можно найти в ванных комнатах, но в старых домах два отдельных крана встречаются и на кухне. Говорят, эта традиция пошла из далекого прошлого, когда смешивать холодную и горячую воду было опасно — горячая вода быстрее загрязнялась, и ее нельзя было пить.

Потом, побывав во множестве английских домов, я часто видела обычные смесители — люди постепенно уходят от традиционного к более удобному, но многие все же по-прежнему предпочитают два раздельных крана.

Первое утро в английском доме я помню до сих пор. В недоумении я сначала пыталась умыться, сложив ладошки лодочкой, но потом попросила у хозяйки кружку.

В Англии много очень старых домов. Один приятель купил дом, построенный во времена королевы Виктории. Во время ремонта они с женой принципиально не стали менять два крана на смеситель, потому что это бы означало «разрушить дух дома и предать традицию».

Холод

В английских домах не принято сильно топить. Проснувшись утром, я заворачивалась в халат и кофту, натягивала носки из собачьей шерсти и, шмыгая насморком, шла вниз, где находила хозяйку дома в маечке на босу грудь и сланцах:

— Я вскипятила тебе воды, — говорила она и косилась на мои «собачьи» носки, — Сегодня прекрасная погода, ты не находишь? Почти нет ветра, совсем небольшой дождь и плюс 10! Надеюсь, продержится до выходных — сделаем пикник на веранде.

Она ругала меня за слишком большой расход горячей воды и за то, что я постоянно закрываю окно в ванной. Отопление Сандра включала редко и в основном, чтобы просушить постиранное белье.

Писать об общенациональных особенностях Англии сложно, потому что в этой небольшой стране в разных ее уголках все очень по-разному. Что уж там говорить, если даже коржики в одном графстве намазывают сначала джемом, потом сметаной, а в соседнем — сначала сметаной, а только потом джемом, и спорят, чьи коржики правильнее.

Одно можно сказать точно: в этой удивительной стране небывало хорошо сонным утром, завернувшись в теплый халат, медленно пить «строительный» чай с молоком из огромной кружки, слушать, как сами собой поскрипывают половицы в старом доме и смотреть в окно на робкое солнце, которое щекочет собаке нос. Главное, не забыть надеть шерстяные носки.