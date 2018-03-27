Подключить лампочку к интернету. 5 тенденций современного светового дизайна 

С момента изобретения лампы накаливания прошло 150 лет, и за это время у искусственного освещения, помимо классической функции, появилось множество задач. Сегодня свет умеет подключаться к интернету, влиять на самочувствие человека или просто быть самодостаточным арт-объектом. Яри Вуоринен, директор финской компании Lighting Design Collective, рассказал Strelka Magazine о главных тенденциях светового дизайна.
УЛУЧШАТЬ САМОЧУВСТВИЕ ЛЮДЕЙ
Работа искусственных источников света может строиться учитывая воздействия, которое они оказывают на настроение, активность и самочувствие человека. Тёплый свет используется для создания уюта, а холодный — чтобы взбодрить. Эта схема применяется во многих учебных заведениях применяется, и она действительно может улучшить продуктивность работников и их самочувствие. Также яркий холодный свет, напоминающий дневной, используется в северных странах для светотерапии, которая помогает справиться с сезонным аффективным расстройством.
Но наш подход немного отличается от этого тренда. Мы не только фокусируемся на цвете и температуре, но и стремимся делать так, чтобы свет был подвижным, динамичным, отражался естественно. Стараемся руководствоваться принципами бионики — пытаемся сделать технику более природоподобной. Этот принцип мы применили и в самом известном нашем проекте Silo 468, который работает по принципу роевого интеллекта: свет реагирует на ветер в реальном времени, при этом визуализируя его.
ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ СЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ
Как и специалисты из других отраслей, светодизайнеры обратили внимание на концепцию интернета вещей. Сейчас она используется не очень активно, так как не все понимают, зачем подключать осветительные приборы к Сети. Так что такие технологии мы пока используем в креативных проектах. Например, в Silo 468. Это бывшая нефтяная цистерна, которую мы превратили в маяк строящегося жилого района Круунувуоренранта. Она перфорирована 2012 отверстиями и оснащена 1280 светодиодными лампами, которые подключены к модему. Арт-маяк считывает данные о погоде из интернета так же, как это делает любой смартфон, и при помощи специально созданного алгоритма на основе роевого интеллекта LED-система воспроизводит движение ветра, реагирует на температуру воздуха и осадки, визуализируя погоду. Данные обновляются каждые пять минут, поэтому паттерн освещения практически не повторяется. Silo автоматически включается через 15 минут после заката и выключается в 01:30, когда последний паром возвращается с острова Суоменлинна. Так что по арт-маяку можно ещё и определять время, как по солнечным часам, и это в стране, где значительную часть времени солнца почти нет.
В таком специфичном для светодизайна тренде, как интернет вещей, заинтересованы коммерческие организации, работающие с большими данными. Например, мы создали проект для крупнейшей в Финляндии IT-компании Tieto — 26-метровую 3D-светоскульптуру. Ширина лучей и их цвет в ней отвечают живому digital-контенту, с которым компания работает в режиме реального времени. Свет помог создать киберфизическую архитектуру, где живые интерактивные данные сливаются с реальностью.
ДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ДОСТУПНЫМ
Современный светодизайн призван просвещать людей в области современного искусства. Lighting Design Collective участвует в фестивале света Lux Helsinki. В 2015 году городские власти разрешили нам использовать фасад концертного зала «Финляндия», значимого для нашей страны произведения архитектуры, построенного по проекту известного архитектора Алвара Аалто. Мы обсуждали множество идей того, как задействовать весь фасад, но потом придумали весьма минималистское решение. Для фестиваля мы подготовили арт-объект под названием Anonymous — интерактивный светящийся куб, расположенный перед фасадом. В кубе находились датчик движения, микрофон и лазеры, которые проецировали силуэт находящегося в кубе человека на фасад. Зрителям был виден только силуэт и слышен голос, поэтому проект назывался «Аноним». Это был интересный арт-объект, при помощи которого люди могли публично, но в то же время анонимно высказаться на волнующие их темы. Кто-то заходил в будку и делал политические заявления, кто-то пел, а кто-то просто зачитывал список покупок для магазина.
УЧИТЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Разные страны мира отличаются подходами не только к архитектуре и дизайну, но также и к свету. Можно, не глядя на адрес, узнать, откуда заказчик, по его пожеланиям. На Ближнем Востоке всегда приходится работать с яркими, насыщенными цветами, порой замысловатыми методами освещения. На севере же, будь то Финляндия, Швеция или Норвегия, тональность цветов минималистична. Даже в Лапландии во время полярных ночей предпочитают яркий, но холодный однотонный свет. И лично мне такой подход ближе, потому что встаёт трудная, но интересная задача привлечь внимание небольшим количеством средств. А когда выбор цветов большой — привлечь внимание несложно.
РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ
Не всегда дизайнерам света приходится работать с суперсовременными IT-компаниями. Нетривиального подхода к освещению требуют и объекты с историей. Осенью 2017 года Lighting Design Collective выиграли конкурс на освещение исторической части Таллина — старого города. Мы пошли самым сложным путём — минималистским и разработали последовательную систему освещения «Фрагменты истории», которая прослужит старому городу как минимум 20 лет. Звучит весьма просто, но мы решили найти особенности объектов старого города и подчеркнуть их при помощи света. Например, трещина на стене может напоминать о каком-либо историческом событии. Таким образом, мы сможем рассказать историю города, выделив самые значимые элементы, — в этом задача популярной концепции нарративного дизайна (narrative-driven design).
Текст: Анастасия Долгова
Фотографии: Lighting Design Collective