Подключить лампочку к интернету. 5 тенденций современного светового дизайна

С момента изобретения лампы накаливания прошло 150 лет, и за это время у искусственного освещения, помимо классической функции, появилось множество задач. Сегодня свет умеет подключаться к интернету, влиять на самочувствие человека или просто быть самодостаточным арт-объектом. Яри Вуоринен, директор финской компании Lighting Design Collective, рассказал Strelka Magazine о главных тенденциях светового дизайна.

УЛУЧШАТЬ САМОЧУВСТВИЕ ЛЮДЕЙ

Работа искусственных источников света может строиться учитывая воздействия, которое они оказывают на настроение, активность и самочувствие человека. Тёплый свет используется для создания уюта, а холодный — чтобы взбодрить. Эта схема применяется во многих учебных заведениях применяется, и она действительно может улучшить продуктивность работников и их самочувствие. Также яркий холодный свет, напоминающий дневной, используется в северных странах для светотерапии, которая помогает справиться с сезонным аффективным расстройством.

Но наш подход немного отличается от этого тренда. Мы не только фокусируемся на цвете и температуре, но и стремимся делать так, чтобы свет был подвижным, динамичным, отражался естественно. Стараемся руководствоваться принципами бионики — пытаемся сделать технику более природоподобной. Этот принцип мы применили и в самом известном нашем проекте Silo 468, который работает по принципу роевого интеллекта: свет реагирует на ветер в реальном времени, при этом визуализируя его.

ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ СЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ

Как и специалисты из других отраслей, светодизайнеры обратили внимание на концепцию интернета вещей. Сейчас она используется не очень активно, так как не все понимают, зачем подключать осветительные приборы к Сети. Так что такие технологии мы пока используем в креативных проектах. Например, в Silo 468. Это бывшая нефтяная цистерна, которую мы превратили в маяк строящегося жилого района Круунувуоренранта. Она перфорирована 2012 отверстиями и оснащена 1280 светодиодными лампами, которые подключены к модему. Арт-маяк считывает данные о погоде из интернета так же, как это делает любой смартфон, и при помощи специально созданного алгоритма на основе роевого интеллекта LED-система воспроизводит движение ветра, реагирует на температуру воздуха и осадки, визуализируя погоду. Данные обновляются каждые пять минут, поэтому паттерн освещения практически не повторяется. Silo автоматически включается через 15 минут после заката и выключается в 01:30, когда последний паром возвращается с острова Суоменлинна. Так что по арт-маяку можно ещё и определять время, как по солнечным часам, и это в стране, где значительную часть времени солнца почти нет.

В таком специфичном для светодизайна тренде, как интернет вещей, заинтересованы коммерческие организации, работающие с большими данными. Например, мы создали проект для крупнейшей в Финляндии IT-компании Tieto — 26-метровую 3D-светоскульптуру. Ширина лучей и их цвет в ней отвечают живому digital-контенту, с которым компания работает в режиме реального времени. Свет помог создать киберфизическую архитектуру, где живые интерактивные данные сливаются с реальностью.

ДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ДОСТУПНЫМ

Современный светодизайн призван просвещать людей в области современного искусства. Lighting Design Collective участвует в фестивале света Lux Helsinki. В 2015 году городские власти разрешили нам использовать фасад концертного зала «Финляндия», значимого для нашей страны произведения архитектуры, построенного по проекту известного архитектора Алвара Аалто . Мы обсуждали множество идей того, как задействовать весь фасад, но потом придумали весьма минималистское решение. Для фестиваля мы подготовили арт-объект под названием Anonymous — интерактивный светящийся куб, расположенный перед фасадом. В кубе находились датчик движения, микрофон и лазеры, которые проецировали силуэт находящегося в кубе человека на фасад. Зрителям был виден только силуэт и слышен голос, поэтому проект назывался «Аноним». Это был интересный арт-объект, при помощи которого люди могли публично, но в то же время анонимно высказаться на волнующие их темы. Кто-то заходил в будку и делал политические заявления, кто-то пел, а кто-то просто зачитывал список покупок для магазина.

УЧИТЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Разные страны мира отличаются подходами не только к архитектуре и дизайну, но также и к свету. Можно, не глядя на адрес, узнать, откуда заказчик, по его пожеланиям. На Ближнем Востоке всегда приходится работать с яркими, насыщенными цветами, порой замысловатыми методами освещения. На севере же, будь то Финляндия, Швеция или Норвегия, тональность цветов минималистична. Даже в Лапландии во время полярных ночей предпочитают яркий, но холодный однотонный свет. И лично мне такой подход ближе, потому что встаёт трудная, но интересная задача привлечь внимание небольшим количеством средств. А когда выбор цветов большой — привлечь внимание несложно.

РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Не всегда дизайнерам света приходится работать с суперсовременными IT-компаниями. Нетривиального подхода к освещению требуют и объекты с историей. Осенью 2017 года Lighting Design Collective выиграли конкурс на освещение исторической части Таллина — старого города. Мы пошли самым сложным путём — минималистским и разработали последовательную систему освещения «Фрагменты истории», которая прослужит старому городу как минимум 20 лет. Звучит весьма просто, но мы решили найти особенности объектов старого города и подчеркнуть их при помощи света. Например, трещина на стене может напоминать о каком-либо историческом событии. Таким образом, мы сможем рассказать историю города, выделив самые значимые элементы, — в этом задача популярной концепции нарративного дизайна (narrative-driven design).

Текст: Анастасия Долгова

Фотографии: Lighting Design Collective