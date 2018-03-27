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На фестивале «Мой поэт» будут читать про женскую силу
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На фестивале «Мой поэт» будут читать про женскую силу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
В этот раз на ежемесячном фестивале прозвучат стихи о сильных и прекрасных дамах.
В этот четверг, 29 марта в 19.30 в арт-пространстве Agriculture_club пройдёт фестивальный вечер, который будет посвящен женской силе.
Girl Power — такая тема марта. Приветствуются стихи сильных женщин, стихи о сильных женщинах. То есть, авторы могут быть мужчинами, а вот тема — о сильных и прекрасных дамах. Принять участие в вечере можно вживую и заочно,
— сообщают организаторы фестиваля.
Принять участие может каждый желующий. Если вы живете далеко от Петрозаводска или по каким-то причинам не сможете быть на вечере 29 марта, можете смело взять в руки камеру или любой гаджет, умеющий записывать видео и прочесть стихотворение на камеру. Видеономинация — это популярная часть фестиваля, сделавшая его высоко цитируемым в интернете. Видеозапись принимается до 28 марта по адресу: ermolina.ptz@mail.ru  Если же вы хотите прочесть вживую, нужно прийти в Agriculture_club с выученным или прочитанным несколько раз стихотворением на тему сильных женщин и прочесть. Приветствуются не только стихи женщин, но и стихи мужчин о женщинах.
Все прочтения конкурсные. Голосуют сами гости.
Подробнее в официальной группе в «Вконтакте»: https://vk.com/moy_poet
По материалам: ptzgovorit.ru
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