На фестивале «Мой поэт» будут читать про женскую силу

В этот раз на ежемесячном фестивале прозвучат стихи о сильных и прекрасных дамах.

В этот четверг, 29 марта в 19.30 в арт-пространстве Agriculture_club пройдёт фестивальный вечер, который будет посвящен женской силе.

Girl Power — такая тема марта. Приветствуются стихи сильных женщин, стихи о сильных женщинах. То есть, авторы могут быть мужчинами, а вот тема — о сильных и прекрасных дамах. Принять участие в вечере можно вживую и заочно,

— сообщают организаторы фестиваля.

Принять участие может каждый желующий. Если вы живете далеко от Петрозаводска или по каким-то причинам не сможете быть на вечере 29 марта, можете смело взять в руки камеру или любой гаджет, умеющий записывать видео и прочесть стихотворение на камеру. Видеономинация — это популярная часть фестиваля, сделавшая его высоко цитируемым в интернете. Видеозапись принимается до 28 марта по адресу: ermolina.ptz@mail.ru Если же вы хотите прочесть вживую, нужно прийти в Agriculture_club с выученным или прочитанным несколько раз стихотворением на тему сильных женщин и прочесть. Приветствуются не только стихи женщин, но и стихи мужчин о женщинах.

Все прочтения конкурсные. Голосуют сами гости.

Подробнее в официальной группе в «Вконтакте»: https://vk.com/moy_poet