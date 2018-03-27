Юная дочь Андрея Краско мечтает вернуться в Россию и продолжить дело отца

Сразу после смерти Андрея Краско , который скончался летом 2006 года, не дожив до 50 лет, его любимая женщина Каролина Фатьянова вместе с семьей переехала в Испанию, где вместе с дочерью Алисой живет и по сей день. Женщина работает фрилансером, пишет об эмиграции и отношениях, а также поет в испанском хоре и помогает с организацией различных мероприятий, а ее 14-летняя дочь учится в одной из местных школ, увлекается литературой и искусством.

"Алиса уже подрабатывает. Проводит экскурсии для детей в музее науки. Временами она очень сожалеет, что у нее нет папы. Очень не хватает его любви и опеки. Хочется побыть девочкой, которую бы папа баловал. Алиса умна не по годам. Ее способности к наукам и тяга к знаниям стали проявляться ещё в раннем детстве, когда в 7 лет она прочла всю серию « Гарри Поттера » не один раз. К 10 годам скорость чтения дочери достигла 100 страниц в час. Книгу в 450 страниц она могла «проглотить» за вечер", — рассказала КП Фатьянова.

14-летняя дочь Андрея Краско растет невероятно разносторонним и любознательным человеком/Фото: "Комсомольская правда"

Вполне, возможно, что в будущем Алиса выберет профессию актрисы и продолжит дело своего отца, а пока она пробует себя во всем, что кажется ей интересным. Что касается возвращения в Россию, девочка мечтает о поездке в Москву. К слову, путешествие запланировано на лето этого года. Во время визита Каролина и ее дочь надеются не только погулять по городу, но и навестить Краско-старшего, с которым последний раз общались два года назад.