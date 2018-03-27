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«Харизматичный мужчина»: Вера Брежнева показала фото с Александром Цекало
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«Харизматичный мужчина»: Вера Брежнева показала фото с Александром Цекало 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Александр Цекало в отличие от многих коллег и интернет-пользователей не стал создавать аккаунты в социальных сетях, поэтому каждый его снимок вызывает много радости у поклонников. В день его рождения Вера Брежнева, находящаяся с ним в родстве, показала интересную фотографию.
Вера Брежнева поздравила Александра Цекало с днем рождения в Инстаграме, хотя даже для многих поклонников певицы их родство стало неожиданностью. Действительно, сестра Веры Брежневой Виктория Галушко замужем за Александром, что делает его зятем певицы. И вот супруга Цекало в отличие от него в социальных сетях есть, поэтому Вера предложила передавать поздравления через нее: «Существуют еще люди, у которых нет Инстаграма: это мой крутой зять, он же брат — Александр Цекало! Он продюсер многих любимых вами крутых сериалов, в том числе „Метод“ и „Мажор“, про „Троцкий“ и „Гоголь“ вообще молчу. Моя любимая сестра покажет ему все ваши теплые слова».
Интернет-пользователи щедро накидали пожеланий и комплиментов. Их было так много, что, если Александр, действительно, будет их читать, ему понадобится потратить немало времени. «Молчун, но харизма прет, как породу не спрячешь» «Боже Александр, как года дают своё…» «Саша, вы круче всех» «Судя по фото родственник тебя побаивается» «Побольше бы таких!» «Как я его обажаю! Харизматичный мужчина!»
Жена Александра хоть и присутствует в социальных сетях, но не любит афишировать свою жизнь, а потому ее аккаунт закрыт. Да и третью беременность ей удавалось скрывать длительное время. Сейчас же она умудряется сохранять в тайне пол и имя третьего малыша, который родился в 2017 году.
Вера очень активный пользователь социальных сетей. В отличие от своей семьи. Даже ее падчерица не уделила Брежневой должное внимание в день своего рождения. В начале весны дочери Константина Меладзе от первого брака Лие исполнилось 14 лет, с чем тогда поспешила поздравить ее в Инстаграме Вера Брежнева.
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