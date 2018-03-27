88-летняя мама Мелани Гриффит выглядит как ее сестра

@melanie_griffith5788-летняя мама Мелани Гриффит выглядит как ее сестраМелани Гриффит (60), внешностью которой восхищаются миллионы женщин по всему миру, оказывается, имеет прекрасный пример того, как можно отлично выглядеть вне зависимости от возраста. Недавно актриса опубликовала в микроблоге снимок своей мамы, модели и актрисы Типпи Хедрен . На нем Типпи улыбается с бокалом шампанского в руке. Все бы ничего, если бы пользователи сети не бросились выяснять, сколько лет женщине не снимке. Оказалось, что матери Гриффит 88 лет.

Публикация от MELANIE (@melanie_griffith57) 26 Мар 2018 в 10:39 PDT Комментаторы в социальных сетях пришли в восторг от того, как прекрасно выглядит женщина в своем почтенном возрасте и назвали ее «иконой стиля», «настоящей леди» и «старшей сестрой Мелани».

Публикация от MELANIE (@melanie_griffith57) 7 Дек 2017 в 7:42 PST Читай также: как Мелани Гриффит удается в 60 выглядеть на 35?