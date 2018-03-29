Полина Гагарина: топ-10 советов для похудения от звезды, которая

Красивая певица, красивый голос и мама двоих детей. Сегодня стройная и хрупкая блондинка празднует свое 30-летие. Как певице удается так хорошо выглядеть?

Это сейчас Полина Гагарина — изящная стройная блондинка модельной внешности, фигуре которой позавидует любая. А когда-то это была пухленькая девушка отнюдь не звездной внешности. Потом была беременность, за которую Полина прибавила 30 с лишним килограммов.

Но, родив ребенка, певица взяла себя в ежовые руковицы и похудела на 40 кило! Впрочем, сбросив лишнее, певица завязала с жесткой диетой. Хотя от сладкого, мучного и жареного отказалась. А еще она регулярно занимается спортом с личным тренером и имеет свою систему питания.

27 марта Полине Гагариной исполнилось 30 лет. И по этому случаю мы собрали 10 секретов стройности певицы.

Занятия на свежем воздухе

«Попробовав спорт на открытом воздухе, уверен вы полюбите такой формат тренировок», — говорит тренер певицы Вячеслав Дайчев, который на днях решил вывести свою ученицу на улицу.

«Я вообще редко гуляю на свежем воздухе, а тут почувствовала запах весны за окном и не смогла удержаться, — призналась Полина. — Приходим мы в парк, и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники — и все заняты! Это так круто! Спорт стал по-настоящему модной штукой».

Волшебная планка

На двух руках, на одной. А чтобы было веселее, подключаем к планке своих родных и друзей, как это делает Полина Гагарина. И пусть это видео она сопроводила хештегом «хочу бургер», мы то знаем, что вредный фастфуд она есть точно не будет.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

2 Ноя 2017 в 9:04 PDT Прыжки и бег на месте

В идеале на улице, чтобы не раздражать соседей снизу. Ну или на коврике, чтобы гасил шум. Прыгаем, бегаем и улыбаемся, как это делает Полина. Тогда и тренировка не покажется таким уж мучением.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

20 Сен 2017 в 12:38 PDT Не отлыниваем

Полина старается тренироваться регулярно — три раза в неделю.

«Очень круто ощущать свое тело в тонусе и видеть результат в зеркале», — говорит певица.

Активный отдых

Даже отправляясь на курорты, вдали от личного тренера и фитнес-зала Полина не расслабляется. Она плавает в бассейне и занимается йогой.

После тренировки — массаж

Звезда, конечно, может позволить себе и личного массажиста. Но Гагарина вполне обходится массажным ковриком.

«Это настоящая находка для уставших спин. Разогревающий массаж от шеи до бедер — то, что нужно, чтобы быть в тонусе и отличной форме», — уверяет певица.

Полезный завтрак

Никакой колбасы и сосисок.

«Убеждена, что самая первая еда, утренняя, самая важная, — учит подписчиков Гагарина. — Не нужно закидывать в себя что попало, нужно приучать себя есть правильно. Помучаетесь несколько дней без жареного, жирного и мучного, а потом ваш организм скажет вам спасибо».

Больше белка

В «Инстаграме» Полина поделилась своей системой питания.

«Утро — углевод, желательно каша, чтобы долго переваривался. День — белок с клетчаткой. Вечер — опять белок. Главный принцип — не оставаться голодным, если хочется жрать (именно так) — перекусите курочкой или, например, белком без желтка».

Порция на ладошке

Гагарина не пользуется весами, чтобы отмерить свою порцию. Все гораздо проще.

«Что важно, обязательно соблюдать интервалы между приемами пищи и не переедать, есть в одной порции столько, сколько умещается в ладошке, то есть небольшими порциями».

Домашняя еда в контейнерах

«Главная проблема, с которой столкнулась я, — дисциплина, — признается певица. — Приготовить, взять из дома еду и дальше вовремя ее съесть. Но со временем привыкаешь ко всему, а если есть мотивация — делаешь все как миленький. Мне хочется быть довольной собой, своими формами, нравиться себе, а значит, нравиться окружающим, продлить свое здоровье и молодость. Главное — захотеть, настроить себя и каждый день двигаться к своей цели».

Гагарина и Темникова показали, как выглядели 15 лет назад

Не твоя вина: почему мы толстеем перед месячными

Читайте также: