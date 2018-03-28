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Резо Гигинеишвили провел выходные с экс-супругой Анастасией Кочетковой и их подросшей дочерью
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Резо Гигинеишвили провел выходные с экс-супругой Анастасией Кочетковой и их подросшей дочерью 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Резо Гигинеишвили недавно развелся с Надеждой Михалковой. Чтобы развеяться, режиссер отправился в Майами, где навестил бывшую супругу Анастасию Кочеткову и их общую дочь Марию.
Резо опубликовал несколько совместных снимков с наследницей. «Море любви, море приключений с моей Марусей Гигинеишвили», — подписал фотографии Резо в микроблоге.
Подписчики решили, что 11-летняя девочка больше похожа на маму, но в то же время у нее есть и папины черты. «Красавица растет», «Как же вы мило смотритесь вместе», «Здорово, что вы, Резо, не забываете бывшую семью», — написали комментаторы. А как вам новые фото Резо с дочерью?
Фото: Instagram, Global Look Press
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