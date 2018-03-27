Александр Бурков посетил Любино: проект моногорода Красный Яр и запуск новой линии фасовки масла 

Врио губернатора Омской области начал поездки по региону. Во вторник, 27 марта, Александр Бурков посетил Любинский район. Прежде всего, глава региона осмотрел центральную котельную, заметив, что теплоисточник лишь частично переоборудован. В частности два котла семидесятых годов выпуска. В ходе рабочего совещания с главой Любинского района и министром строительства Бурков обсудил финансовые затраты на приобретение нового котельного оборудования.
В этот же день глава Омской области встретился с активом Любинского района, обсудив наиболее больные вопросы. В частности на встрече поднимались вопросы дорог, благоустройства территорий. Александр Бурков отметил, что, несмотря на напряженный бюджет, при поддержке президента России региону выделены дотации, которые направлены в первую очередь на социальную сферу.
Так недавно впервые приобретены микроавтобусы для транспортировки больных с острой почечной недостаточностью в диализные центры. Обсуждалась и проблема паводковых ситуаций: «Я знаю, у вас глава района уже привлек науку. Давайте мы все взвесим, посмотрим и будем искать техническое решение этой проблемы», — подчеркнул глава региона, дав соответствующие поручения Минстрою. После встречи с активом Александр Бурков отправился на птицефабрику «Любинская», которая реализует масштабную программу модернизации, первым результатом которой уже стало увеличение объемов производства до 300 млн яиц в год.
В одном из цехов птицефабрики глава региона запустил новую автоматизированную линию фасовки яиц. В завершение рабочей поездки глава региона побывал на Любинском молочно-консервном комбинате, который является визитной карточкой не только района, но и всего Прииртышья и запустил новую линию фасовки сливочного масла.
Напомним, что в январе этого года муниципалитет заключил соглашение о деловом сотрудничестве с Китаем. На сегодняшний день проработаны вопросы с инвесторами по размещению в Красном Яре логистического центра по складированию овощей и созданию предприятий по глубокой переработке яйца. Фото: пресс-служба правительства Омской области.