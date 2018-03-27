Два рода решили больше не мстить друг другу в Ингушетии

В Республике Ингушетия представители двух родов сделали заявление, что впредь будут воздерживаться от проявлений мести и нападений друг на друга. Как сообщили «Новые известия», об этом факте стало известно от местной администрации.

В соответствии с представленной информацией, в селении Нижние Ачалуки произошло примирение семей Ваделовых и Мержоевых, которые враждовали между собой в течение восьми лет.

Свидетелями события выступили глава Ингушетии, представители местных властей, духовенство и несколько сотен человек, которые представляли обе семьи.

Вражда между кланами шла с 2009 года. За этот период с обеих сторон погибло пять человек, а семеро получили ранения. Власть и общественность уже давно предпринимали попытки по примирению семей, однако результата удалось добиться только в 2018 году.