Внук Грейс Келли станет отцом во второй раз

Пьер Казираги и Беатрис Борромео поделились новостью на балу Bal de la Rose в Монако.

Пьер Казираги — один из 11 внуков Грейс Келли и седьмой в очереди на престол Монако. В 2015 году Пьер и журналистка из аристократической итальянской семьи Беатрис Борромео сыграли роскошную свадьбу, празднование которой продолжалось две недели.

Через два года пара порадовала поклонников новым событием — рождением сына Стефано. Не прошло и года, как Пьер и Беатрис вновь готовятся стать родителями. Пол будущего ребенка пара пока не сообщает.

Не удивимся, если через несколько лет Пьер и Бетрис пополнят список многодетных королевских семей.