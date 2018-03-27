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Внук Грейс Келли станет отцом во второй раз
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Внук Грейс Келли станет отцом во второй раз 

BeautyHack.ru 33 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Пьер Казираги и Беатрис Борромео поделились новостью на балу Bal de la Rose в Монако.
Пьер Казираги — один из 11 внуков Грейс Келли и седьмой в очереди на престол Монако. В 2015 году Пьер и журналистка из аристократической итальянской семьи Беатрис Борромео сыграли роскошную свадьбу, празднование которой продолжалось две недели.
Через два года пара порадовала поклонников новым событием — рождением сына Стефано. Не прошло и года, как Пьер и Беатрис вновь готовятся стать родителями. Пол будущего ребенка пара пока не сообщает.
Не удивимся, если через несколько лет Пьер и Бетрис пополнят список многодетных королевских семей.
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