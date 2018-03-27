Пользователи сети обсуждают сходство Бориса Беккера и его внебрачной дочери Анны Ермаковой

О внебрачной дочери Бориса Беккера начали говорить с момента появления девочки на свет. Сегодня СМИ продолжают писать об Анне Ермаковой , вот только повестка сменилась. Вместо скандальных заметок (в 1999 году Анжела Ермакова после орального секса с Беккером оплодотворила себя. Позже — интервью прессе, ДНК-тест, развод теннисиста с женой) в сети появляются статьи о модельных успехах Анны и ее сходстве с отцом. Вот и сейчас пользователи интернета обсуждают свежие фотографии девушки. На днях Ермаковой исполнилось 18 лет. Праздничную вечеринку она закатила в Лондоне, где попала не только в объективы телефонных камер друзей, но и папарацци. И тут понеслось — юзеры вновь взялись восхищаться сходством Анны и Бориса. Те же цвет волос и глаз, то же лицо…. Впрочем, и пять, и десять, и пятнадцать лет назад обсуждали все то же.

Анна Ермакова

Через год после появления на свет Анны ее мать продала фотографии дочки немецкому таблоиду Bild . Тогда на Беккера нежными детскими глазами с витрин всех киосков смотрела она: «Привет, папа Борис». И хотя Анжела предоставила спортсмену ДНК-тест, необходимости в нем не было — с каждым днем девочка становилась все больше похожа на отца. Беккер дочь признал. Захотел общаться. Но если до 2007 года мать Анны разрешала теннисисту видеться с ней, то после всеми возможными способами запрещала. Сегодня Борис хвалит дочь за достижения в социальных сетях. Анна просто невероятна! Она приводит меня в восторг! Нам с Анжелой очень повезло, что у нас такая потрясающая дочь.

Сама же Анна уверенно покоряет fashion-индустрию, стараясь не пользоваться фамилией и связями отца и полагаясь только на собственные силы.

Борис Беккер

Анжела Ермакова