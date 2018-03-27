Моющий пылесос VS парогенератор: что лучше?

Если уж возникла мысль прикупить в квартиру моющий пылесос или парогенератор, значит простой пылесос перестал справляться с возложенными на него обязанностями. Поскольку предназначения моющего пылесоса и парогенератора различаются, не совсем корректно будет сравнивать их друг с другом, честнее будет выделить у каждого плюсы и минусы.

Моющий пылесос

Между моющим пылесосом и пылесосом без функции влажной уборки лучше выбирать моющий, даже если особой надобности в нем нет — обязательно пригодится в будущем. Он умеет многое — это и влажная уборка, и чистка ковровых покрытий и мебели, а некоторые даже умеют работать в качестве увлажнителей воздуха! Моющий пылесос пригодится в квартире и тем более в частном доме. Он заменит швабру, щетку и еще с десяток аппаратов для уборки дома.

Самые лучшие модели — с аквафильтром. Такая система позволяет мусору попадать сразу в резервуар с водой, так что даже самая мельчайшая частичка пыли не вырвется обратно. К тому же не требуются никакие дополнительные мешки для мусора или одноразовые фильтры, единственная расплата за такое удобство — достаточно долгий процесс очистки резервуара, включающий в себя отсоединение тяжелого бака и его мойка до тех пор, пока весь мусор не будет извлечен. В противном случае остатки грязи начнут разлагаться.

Зато наполнять его можно обычной водой из-под крана Плюсы: радикальное решение проблем с бытовой пылью — смешиваясь с водой, она оседает на фильтре, а не разлетается вокруг. Наконец-то можно собрать с пола разлитый сок, чай или даже мюсли с молоком — моющий пылесос умеет работать с достаточно большими кусками мусора. Также можно использовать его для прочистки засорившихся труб, для увлажнения и ароматизации помещений (просто добавив в бак с водой ароматизированное масло), очистки стекол и зеркал.

Минусы: цену в минусы выводить не будем — хорошая вещь и стоит соответственно. Но другие минусы так просто не обойти: во-первых, это большой вес и размер по сравнению с обычными пылесосами, во-вторых, довольно утомительный процесс мойки и очистки резервуара с водой. Но все недостатки меркнут перед качеством и простотой уборки. Итак, для поддержания чистоты в помещении 60-80 кв.м. (средняя городская квартира) достаточно моющего пылесоса мощностью 1000 Ватт с аквафильтром и объемом резервуара для воды около пяти литров. С его помощью можно навсегда забыть о швабрах, вениках и муторном мытье стекол с тазиком мыльной воды.

Более доступный и удобный вариант для уборки дома — робот-пылесос Smart Robot от интернет-магазина «Создай себя». Это компактное средство с системой камер и сенсоров располагает разнообразными режимами уборки, практически бесшумное и простое в управлении. Просто задайте маршрут, и пылесос сам уберет дом.

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Цена: от 14 900 руб.

Телефон: +7 (495) 506-84-34 Сайт: sozday-sebya.ru Парогенератор

Парогенератор — это не самая распространенная вещь среди электрических помощников для уборки, но это лишь потому, что он имеет довольно небольшую область применения: очистка въевшейся грязи, жира и всего, с чем не справился универсальный пылесос. Это отличное дополнение к моющему пылесосу, но никак не его замена. Даже модели с системой вакуумной очистки и всасыванием уступают пылесосам — просто это не их стихия.

Все, что невозможно сделать моющим пылесосом и очень сложно сделать руками, сделает парогенератор. Плюсы: самое главное достоинство парогенератора — его дезинфицирующие свойства, что идеально для дома с маленькими детьми, которые уже научились ползать, ходить и все пробовать на вкус. Температура пара — свыше 130 градусов, за пару часов можно навести дома стерильную чистоту и избавиться от запахов — дополнительный плюс устройства. Также отлично решается проблема с плесенью — на юге и в приморских районах это действительно большая беда, а бороться с ней химикатами ничуть не полезнее, чем не бороться вовсе. Парогенератор — лучшее решение для аллергиков. При очистке паром не используются моющие средства — он отлично справляется с загрязнением в одиночку, причем даже в самых труднодоступных местах, куда невозможно подлезть с пылесосом или тряпкой. Струя пара достигает 50 см и сможет очистить плинтус за любым шкафом. Сам прибор крайне прост, а значит надежен — ломаться там обычно нечему, и есть шанс, что он прослужит не один десяток лет.

Минусы: конечно, где высокие температуры, всегда есть опасность ожога — с парогенератором нужно быть аккуратным, соблюдать меры предосторожности и не направлять струю пара на открытые участки тела. В остальном прибор не опаснее чайника. К незначительным минусам можно отнести и долгую подготовку к работе: сначала будет слит конденсат с предыдущей уборки, затем новая вода нагреется — и тогда можно приступать к чистке. Воду лучше заливать кипяченую или дополнительно очищенную — из-за жесткой воды в баке может образоваться накипь. Кстати, после чистки вся грязь останется на поверхности (если пароочиститель не вакуумный и не втягивает влагу обратно), так что придется еще пройтись тряпочкой и все тщательно вытереть — уборка даже небольшого помещения займет минимум несколько часов. Впрочем, это ничто в сравнении со стерильной чистотой!

В качестве более экономного и компактного варианта идеально подойдет пароочиститель Mop X5 от интернет-магазина «Хит покупки». Устройство обладает всеми характеристиками парогенератора, обеспечивая высокое качество уборки и дезинфекции на любых поверхностях. Кроме того, пароочиститель эргономичен и прост в использовании.

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Идеальный вариант для дома — симбиоз из моющего пылесоса и парогенератора. Однако если в пылесосе есть необходимость хотя бы пару раз в неделю, то парогенератор из кладовки обычно достают раз в два-три месяца, когда дойдут руки до вновь скопившихся брызг масла над кухонной плитой. Один раз очистив в доме все, что нужно, можно забыть о парогенераторе на несколько месяцев — его можно даже не покупать, а взять в аренду на один-два дня или заказать услуги клининговой компании. В нашей битве вырывается вперед моющий пылесос, однако нечестно сбрасывать со счетов парогенератор — пусть в этот раз не будет ни победителей, ни проигравших. Оба девайса отлично справляются со своими функциями, а вместе отлично дополняют друг друга, выводя самостоятельную уборку в доме на практически профессиональный уровень.

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