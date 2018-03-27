Селена Гомес отправила Джастина Бибера во френдзону

Видимо, о союзе Селены Гомес и Джастина Бибера нам придется забыть, но это и к лучшему. Больше никаких драм и сцен ревности: как сообщил источник изданию HollywoodLife, 25-летняя Селена наконец осознала, что хочет (а главное, может) остаться с Бибером просто друзьями.

«Когда Джастин на днях попал в небольшую аварию, Селена была обеспокоена и написала ему, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но у нее не возникло желания приехать и увидеться с ним лично. Она вообще внезапно для себя поняла, что может просто переписываться с ним, чтобы узнавать, как у него дела, и ей этого будет достаточно», — рассказал инсайдер.

Почти все свое время Бибер сейчас проводит с новой пассией (по крайней мере, так ее уже окрестили западные таблоиды) — золотоволосой моделью Баскин Чемпион, с которой он познакомился на недавней вечеринке, куда отправился развлекаться с друзьями. «Когда Селена узнала об этом, она не стала злиться или ревновать. Но инцидент с аварией был для нее куда более показательным. Она рассудила так: если бы она все еще любила его не как друга, то в тот же вечер бросилась бы к Джастину, чтобы поддержать его и быть рядом с ним. У нее не возникло такого желания», — добавил источник.

Что же, судя по всему, в этой истории можно поставить точку! Мама Селены — Мэнди Тифи — теперь, должно быть, вздохнула с облегчением: Бибер был последним человеком, которого она хотела бы видеть рядом со своей дочерью, и это стало причиной как минимум двух крупных конфликтов. Думаем, теперь отношения Селены с мамой снова наладятся!

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