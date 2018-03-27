Мифы и правда о шейном остеохондрозе

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ В каналах поперечных отростков шейных позвонков проходят позвоночные артерии. Они питают основание мозга. Этот простой факт отчего-то считался в советской медицине достаточным, чтобы свалить на шейный остеохондроз массу проблем: плохое зрение, повышенное давление, панические атаки и многое другое. Мол, это из-за костных наростов на позвонках нарушается кровообращение в сосудах.

На самом деле шейный остеохондроз — это то, что можно обнаружить на рентгенограмме позвоночника у абсолютно любого взрослого человека; возрастные изменения позвонков неизбежно происходят просто в силу того, что человек живет. Разберем самые популярные мифы об остеохондрозе.

Миф № 1: «От шейного остеохондроза поднимается давление»

Повышение артериального давления, связанное с проблемами шейного отдела позвоночника, может происходить лишь в одном случае: при сильной боли. Но боль в шее обычно является результатом мышечного спазма, раздражения связок или, реже, нервных корешков. Поэтому сам «шейный остеохондроз», то есть разнообразные наросты на позвонках и прочие их возрастные изменения, к боли никакого отношения не имеют. Болевые ощущения вызывают выброс адреналина в кровь, что неизбежно увеличивает частоту пульса и повышает артериальное давление. После того как с болью удается справиться, давление приходит в норму.

Поэтому не стоит начинать поиск причин повышенного кровяного давления в шейном отделе позвоночника. Также полезно игнорировать заверения «специалистов по вправлению шейных позвонков», что несколько их чудодейственных процедур помогут что-то куда-то вправить и давление тут же придет в норму. Чаще всего у пациента оказывается банальная артериальная гипертония в сочетании с запущенным магическим мышлением. И не нужно тут делать никаких сложных пассов руками, и нет необходимости пить хондропротекторы или массировать шею, достаточно просто регулярно принимать препараты для снижения давления и не придавать чрезмерного внимания факту возрастных изменений в позвоночнике, чтобы почувствовать себя значительно лучше.

Миф № 2: «Руки немеют от шейного остеохондроза»

Симметричное онемение кистей рук нехарактерно для шейного остеохондроза. Куда чаще причиной оказываются проблемы с нервами, которые проходят в руках. Это могут быть тоннельные синдромы, когда нерв зажимается в канале из мышц и связок, например синдром запястного канала, который часто обнаруживается у работников офисов. Еще одной частой причиной онемения оказывается поражение сразу нескольких нервов в руках, связанное с инфекциями, сахарным диабетом, злоупотреблением алкоголем, действием некоторых лекарств или атакой собственного иммунитета.

Даже обнаружение грыж на МРТ шейного отдела позвоночника не означает, что в онемении рук «виноваты» именно они. Чаще всего грыжи оказываются бессимптомными и никак себя не проявляют. А если грыжа и становится «виновницей» онемения, то оно вряд ли будет обнаруживаться в двух руках.

Миф № 3: «При шейном остеохондрозе нужна ортопедическая подушка»

Если вы спите на пуховой перине или регулярно возлежите на нескольких высоких подушках-монстрах родом из СССР, вероятно, ортопедическая подушка действительно способна решить проблему боли в шее.

В остальных случаях выбирать подушку нужно, ориентируясь только на собственные ощущения, а не на сладкоголосые заверения рекламы. Любите спать на боку? Многие ортопедические подушки с приподнятым передним краем подходят только для сна на спине. Если отдыхать на такой подушке как-то иначе, усиление боли и мышечного спазма гарантировано. Опыт показывает, что большинству подходит обычная подушка «как в европейской гостинице»: это изделие небольшого размера, почти плоское. А вот жесткость может быть разной, от средней до высокой. И выяснить, какая подойдет вам, можно только опытным путем.

Миф № 4: «При шейном остеохондрозе поможет мануальный терапевт»

Методики вправления атланта — первого шейного позвонка — обещают не только «поставить голову на место», «привести давление в норму», но и «устранить зажимы во всем теле», а также подарить богатырское здоровье и вечную молодость. И как только люди жили раньше, до появления этих прекрасных кабинетов с комфортабельными кушетками, без всемогущих «специалистов по вправлению», без прейскурантов с заоблачными ценами? Наверное, так и ходили всю жизнь с невправленными позвонками. Рождались, росли, заводили семью, работали, любили, наслаждались жизнью — и все это с возмутительно кривыми атлантами! К счастью, сейчас-то у нас есть возможность все исправить. За очень большие деньги, конечно же, но кто будет экономить на своем здоровье?..

На самом деле лучшее, на что может тут рассчитывать пациент, — это обычный массаж мышц шеи. В худшем, увы, при агрессивной мануальной терапии могут возникнуть травмы шейного отдела позвоночника и нарушение кровообращения в тех самых позвоночных артериях. К счастью, природой задуманы достаточно устойчивые механизмы «защиты от дурака», а потому попытки что-то «подкрутить» в шее обычно не приводят к каким-либо негативным последствиям. Впрочем, и к позитивным тоже.

Что полезно знать о шейном отделе позвоночника?

Меняйте повседневные привычки

Шею делают уязвимой наши повседневные привычки. Это, например, чтение со смартфона или иного устройства, которое заставляет наклонять голову вперед. Чем больше угол наклона, тем большая нагрузка приходится на шейный отдел позвоночника. Мышцы долго пребывают в напряжении, связки сильно растягиваются. Результат — воспаление и боль. Эта проблема носит название text neck. Исследователи сообщают, что она приобретает характер эпидемии. Еще бы: человек проводит в подобной нефизиологичной позе в среднем 4 часа в день. Результат — бесконечные посещения врача, неэффективность назначенного лечения, хроническая боль в шее…

Избежать этого помогает сознательное исправление своей позы при чтении с попыткой держать голову прямо, направляя на экран устройства лишь взгляд; периодический самомассаж шеи и ежедневное выполнение простых упражнений для укрепления мышц, а также любая физическая активность, которая заставляет работать тело и хотя бы на время «стирать» из мышечной памяти выученную стереотипную позу.

Будьте осторожны во время занятий спортом

Шею нужно беречь во время тренировок. Это относится прежде всего к упражнениям на растяжку и прогибам, когда велик соблазн сильно запрокинуть шею. Эта поза может спровоцировать травму или даже приступ головокружения, поэтому нужно ее избегать. Также шея особенно уязвима в стойках на голове и предплечьях. Поэтому начинать подобные «акробатические этюды» лучше под присмотром специалиста.

Травмы головы: внимание на шейный отдел позвоночника

Травмы шейного отдела позвоночника часто пропускают. Типичная ситуация: человек идет по гололеду, падает, ударяется головой. При обращении к врачу выясняется, что у него сотрясение головного мозга или иная черепно-мозговая травма. Начинается лечение, через какое-то время пациента отпускают домой… И тут он понимает, что у него болит шея. Обращается к врачу, делает рентгеновский снимок, РКТ или МРТ, и тут выясняется, что есть травма, которую пропустили в суете с сотрясением мозга. Шейный отдел позвоночника при ударах головой травмируется очень часто. Поэтому, если вы почувствовали боль в шее при падении, даже если удар пришелся на какое-то другое место, обязательно сообщите об этом врачу.

Здоровье шейного отдела позвоночника складывается из организации комфортного рабочего места, регулярных занятий спортом, ношения достаточно теплой одежды в холода (мышечный спазм от переохлаждения часто становится причиной боли, поэтому покупка уютного шарфа считается куда более эффективным средством профилактики, чем посещение кабинета мануального терапевта). Не стоит «множить сущности» и искать иных сложных причин боли в шее: просто попробуйте внести минимальные изменения в свой образ жизни и убедиться, что они действительно работают.

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