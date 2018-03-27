Работай, твори, люби и другие секреты успешных женщин

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости . Жизнь женщины в России и в мире за последние сто лет кардинально изменилась, она больше не стоит перед выбором: карьера или семья. Как реализовать себя без ущерба традиционным ценностям, не разучившись при этом любить, поделились собственным опытом успешные представительницы «слабого пола» на конференции Synergy Women Forum.

Женщины-лидеры из бизнеса, политики, культуры, искусства, спорта и других сфер рассказали, как найти призвание в жизни, добиться успеха, определить правильную мотивацию, но при этом сохранить не только семью, но и здоровье.

Форум прошел на фоне борьбы с харассментом и активизации мировой кампании против ущемления прав женщин, в том числе, и в России.

Все и сразу

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала акцент на том, что современные женщины успешно совмещают в жизни сразу несколько ролей — мамы, жены, политика, безнес-леди и при этом находят время для хобби. Современные российские женщины могут позволить себе многое практически одновременно.

"Я долгое время жила в Азии, достаточно долго на Западе, поэтому могу сравнивать. Уникальность нашей сегодняшней ситуации в том, что мы можем себе позволить всё. И не в различные этапы жизни, а сразу. Не нужно сначала зарабатывать деньги, делать карьеру, потом становиться женами, матерями — мы можем всё позволить себе в одну единицу времени. При этом, будучи профессионалом на работе, будучи мамой и женой, мы имеем возможность соблюдать и какие-то свои личные интересы", — пояснила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что далеко не везде в мире у женщин есть такая возможность. Где-то женщины не имеют возможности реализовать себя в социальном и профессиональном плане, а где-то наоборот, другая крайность — слишком активное вовлечение женщины в деловые и социальные проекты делают из нее «мужчину в юбке».

"Мы должны быть благодарны и нашим предшественницам, в том числе из Советского Союза, которые подарили нам эту возможность. Мы водим машину, получаем образование, устраиваемся на работу и получаем зарплату наравне с мужчинами, а если нет — то имеем возможность ее отстаивать. Мы за это не боролись, не доказывали, что мы такие же, как мужчины. За нас это сделала, в том числе, Валентина Терешкова , которая слетала, вернулась, и на весь мир было сказано, что женщина может ещё и это", — напомнила Захарова.

Формулы успеха

Каждая женщина может рассказать свою историю успеха в жизни и в профессии. Например, исполнительный директор портала "Банки.ру" , руководитель проекта Finparty Елена Ищеева рассказала о том, как вести бизнес совместно с мужем.

"У каждого из нас есть своя формула счастья и своя формула успеха. Летали тарелки, были слезы, приход иностранных инвесторов, уход команды, черный PR в интернете, предательство — с кем это обсуждать мужу, как ни с женой за кухонным столом, даже если она сидит на работе в соседнем кабинете. Так жить тяжело, но безумно интересно", — поделилась она.

Глава группы медицинских компаний «Эксперт» Елена Латышева назвала главными составляющими успеха взаимоотношения между людьми.

"Есть несколько слагаемых успеха в бизнесе, и главное — это люди. Сегодня все люди, которые входят в наши компании, — это главная ценность. Мы не можем заставить сотрудников любить компанию, чтобы классные люди приходили в компанию и задерживались в ней надолго, нужна корпоративная культура, которая будет поддерживать бизнес и развивать его", — отметила Латышева.