Квартальная застройка хороша для автовладельцев

При возведении кварталов в рамках реновации будет задействован квартальный принцип застройки. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

В чем заключается этот принцип? Как его можно реализовать в плотно застроенной Москве?

Московские власти , по сути, предлагают отказаться от микрорайонного принципа застройки, который активно использовали в строительстве городов более полувека, — рассказывает архитектор Сергей Ляшенко . — Изобретателем этого принципа стал великий французский архитектор Ле Корбюзье. А суть принципа была в том, что архитектор ломал жесткую сетку кварталов. Вместо них все строения предлагалось свободно располагать в пространстве на больших озелененных площадках. По сути это были дома в парке. А внутри этого застроенного пространства, огороженного магистральными дорогами, должна была присутствовать вся необходимая инфраструктура: детсады, школы, поликлиники, магазины.

Идеи Ле Корбюзье дополнили американские архитекторы Томас Адамс и Кларенс Перри. Они предложили иной принцип. В центре микрорайона должна располагаться школа с небольшим стадионом на пришкольном участке.

— Многие московские микрорайоны строили именно по такому принципу, — рассказывает москвовед Виталий Игнатенко . — Зато сейчас многие школы окружены настоящим садом, а рядом — полноценный стадион с футбольным полем. Если обойти районы, застроенные хрущевками, таких микрорайонов обнаружится много. Правда, кое-где часть школьной территории в 1990— 2000-е «оттяпали» под точечную застройку.

Сергей Ляшенко уверен: у микрорайонной застройки есть свои существенные плюсы.

— Вся общественная жизнь перемещается внутрь микрорайона, а значит, подальше от дорог, — пояснил архитектор. — По школьной территории гуляют мамы с колясками, там играют дети, жители занимаются спортом. То есть в шумном мегаполисе появляется довольно тихое место. Плюс ребенок идет в школу, не переходя оживленные улицы и не рискуя попасть под машину.

Есть, однако, у такой застройки и существенные минусы. Один из главных — микрорайонам не хватает дорог.

— Подвезти ребенка к школе и детсаду — довольно проблематично. Потому что проездов, во-первых, мало, а вовторых, они заставлены машинами. Часто в два ряда, — поясняет эксперт. — То, что в Советском Союзе, когда личный транспорт был исключением, а общественный — правилом, выглядело нормально, в нынешней ситуации не очень удобно. Потому что микрорайон не дает места личному транспорту.

Главная планировочная особенность квартальной застройки — мелкая сетка улиц и высокая плотность застройки с относительно небольшой этажностью. А еще в квартальной застройке общественная среда формируется вдоль улиц, которые делят район на несколько секторов, при этом пространство внутри квартала остается приватным. Это значит, что во дворах ограничена парковка, зато там много пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок.

Кварталы окружены узкими улицами, которые предназначены не только для автомобильного движения, но и для пешеходов. Дома выходят непосредственно на улицу, вернее на широкий тротуар, который является общественным пространством для горожан. То есть типичная квартальная застройка — это много прямоугольников-улиц, по периметру застроенных домами. Каждый блок квартала образует внутренний двор, порой в принципе без возможности заехать на автомобиле.

— Современные кварталы позволяют эффективно использовать территорию, зонировать приватные и общественные пространства, повысить проницаемость дорожной сети. Первые этажи являются общественными, входные группы выходят на улицу и во двор, свободный от машин. Во дворе расположены площадки для отдыха, палисадники, — говорит основатель бюро UNK Project Юлий Борисов.

По словам архитектора Андрея Гнездилова, квартальная планировка удобнее и для автомобилистов, и для пешеходов. Первые выигрывают благодаря большему количеству дорог и альтернативным путям проезда.

— Три двухполосные дороги лучше, чем одна шестирядная, — пояснил эксперт. — Жители получают внутреннее пространство без автомобильного движения и оживленные прогулочные улицы.

При этом свободного пространства остается меньше, поскольку больше площади занимают дома и улицы.

— В микрорайонах больше зелени, поскольку банально больше пространства для зеленых насаждений, — отмечает преподаватель МАРХИ Александр Смирнов

Однако сторонники квартальной застройки говорят о том, что пространства в микрорайонах быстро запустевают. Свободные зоны зачастую превращаются в бесполезные пустыри и стихийные паркинги на газонах. В то же время в кварталах внутридворовые пространства представляют собой небольшие зоны отдыха, но понятные для жителей, существует четкое деление на приватный двор и общие улицы. В общем, в каждом варианте свои плюсы и минусы.