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Риз Уизерспун и Джим Тот устроили романтику
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Риз Уизерспун и Джим Тот устроили романтику 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Они тайно поженились на ранчо в Калифорнии 26 марта 2011 года. Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) с тех пор продала свое ранчо, но ее любовь к мужу Джиму Тоту (Jim Toth) ничуть от этого не уменьшилась. В понедельник пара отметила очередную годовщину, и 42-летняя звезда выложила необычную фотографию.
Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)
26 Мар 2018 в 12:46 PDT  На снимке видно, как они стоят на взлетной полосе где-то в сердце Америки с холмами и маленьким самолетом на заднем фоне. Риз стоит рядом с Джимом в ковбойской шляпе, голубой блузе, облегающих джинсах и ковбойских сапогах. Сам Джим одет в красно-синюю рубашку, черные брюки, коричневые туфли, пишет Daily Mail.
Пара никак не выдала своего местоположения, но кажется, что снимок был сделан где-то далеко от больших городов. Также непонятно, где их пятилетний сын Теннесси, а еще дети Риз, дочь Ава и сын Дикон, от ее бывшего мужа Райана Филлиппа.
Возможно, именно в таком отпуске и нуждалась Риз после тяжелого года. Сейчас актриса работает над вторым сезоном сериала «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман, а также над телешоу «Маленькие огни повсюду» и телевизионным проектом с Дженнифер Энистон.
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