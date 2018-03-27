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Модель Жизель Бундхен рассказала, от чего не может отказаться на диете
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Модель Жизель Бундхен рассказала, от чего не может отказаться на диете 

Журнал ОК! 2 часа назад
Бразильская топ-модель Жизель Бундхен придерживается диеты, состоящей из восьмидесяти процентов овощей и цельнозерновых продуктов. Но звезды тоже люди: Бундхен призналась, что не может отказаться от пончиков.
Боже мой! Я не могу. Мне нужно хотя бы 10 штук, — призналась 37-летняя модель в интервью журналу Wall Street Journal.
Кроме того, Бундхен рассказала о том, что серьезно относится к семейным трапезам. Во время совместного обеда с мужем Томом Брэди и детьми на столах не было ни одного телефона.
Давайте быть в настоящем. Общаться. Это очень важно для меня, я воспитана в семье из восьми человек. Каждый в доме хотел высказаться, а папа говорил: «Поднимайте руку!», — поделилась воспоминанием Жизель.
Напомним, что Жизель Бундхен и Том Брэди поженились в 2009 году. Они воспитывают двоих общих детей: дочь Вивиан и сына Бенджамина. А у Тома также есть 10-летний сын Джон от предыдущих отношений.
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