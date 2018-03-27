Куда с ногами? Журналист поверил реакцию продавцов магазинов мебели, укладываясь спать на диванах

Покупка мебели — процесс утомительный. И может, многие из нас и хотели бы прилечь ненадолго на диванчике в магазине, но что-то мешает. Существуют какие-то негласные правила, из-за которых мы отказываем себе в удовольствии поспать на демонстрационной мебели. А журналист Vice Australia Дэвид Аллегретти не испугался гнева продавцов-консультантов, погулял по мебельным магазинам Мельбурна, повалялся там на кроватях и рассказал о своих впечатлениях и о реакции персонала магазинов.

Первым в рейде Дэвида по магазинам был Forty Winks. Дэвид вместе с фотографом Кэлом Фостером оказались в магазине наедине с тремя сотрудниками, которые смотрели на посетителей как ястребы на добычу. Журналист улегся на односпальную кровать, но через две минуты к нему подбежал один из сотрудников и велел перестать хулиганить.

Пришлось направиться к выходу. Перед тем как покинуть магазин, Дэвид решил еще раз попытать счастье и прилег уже на двуспальную кровать. Прошло менее двух минут, и на журналиста накричали и попросили покинуть магазин. Дэвид притворился спящим, и тогда продавец легонько хлопнул его по руке. Такая грубость со стороны сотрудников Дэвиду не понравилась, и он поставил магазину одну звезду.

Следующим на очереди был магазин Great Dane, где, по словам Дэвида, даже в воздухе витал запах богатства. Сначала взгляд журналиста упал на диванчик за 14 000 долларов, но он оказался не очень удобным, поэтому парень перелег на кровать.

Через несколько минут к фотографу подошла сотрудница магазина и спросила, все ли в порядке.

«О нет, мой друг, должно быть, уснул. Он работал всю ночь, а я попросил его пройтись со мной по магазинам, бедняга», — ответил фотограф.

В итоге, пока фотограф и консультант мило беседовали, Дэвид 20 минут наслаждался покоем. За это магазин получил от журналиста четыре звезды.

Следующий на очереди — De Rucci, магазин постельного белья. Дэвид снова улегся на кровать и притворился спящим. Через пару минут одна из сотрудниц подошла к нему и спросила, все ли в порядке. Но он продолжал спать, а сотрудница магазина не стала мешать.

Так журналист пролежал минут десять. В это время фотограф общался с персоналом. В конце концов сотрудник магазина мягко потряс Дэвида за плечо, тем самым разбудив его. Итог — четыре звезды.

Дальше Дэвид и Кол отправились в Ralph Lauren. Кровать в магазине стояла за бархатной веревкой. Ясное дело, лежать на ней было нельзя, но разве Дэвида остановишь. Впечатления от «отдыха» остались не самые приятные: солнце светило в глаза, а матрас был жестким.

Через 17 минут к Дэвиду подошел сотрудник магазина и со смесью вежливости и отвращения на лице сказал журналисту: «Извините, но мы должны ее продать, поэтому нужно держать кровать в чистоте». Дэвид уверил продавца, что принимал душ в этот день, но сотрудник все же настоял, чтобы журналист отправился в кафе и выпил кофе. Три звезды, Ralph Lauren.

Дальше — IKEA . Дэвид надел пижаму, найденную в одном из отделов, выпил чашку чая перед «сном» и улегся в кровать. По его словам, кровать была замечательная, но не покидало ощущение, что люди пялятся. Кто-то фотографировал Дэвида, кто-то просто молча смотрел, а кто-то смеялся. «Это точно пойдет в Facebook», — постоянно слышал Дэвид. Спустя 45 минут ажиотаж вокруг спящего в IKEA человека закончился. К этому времени мимо Дэвида прошли четыре сотрудника, и никто ему ничего не сказал. И Дэвид уснул по-настоящему. Так он и проспал полчаса, пока его не разбудила маленькая девочка. Журналист услышал разговор своего фотографа с сотрудником магазина.

«Этот парень спит уже долго, может, разбудим», — предложил фотограф.

«Да нет, пусть до закрытия спит», — ответил работник IKEA.

«Еще четыре часа оставалось до закрытия. Черт возьми, IKEA, ты выигрываешь. Тут мягкие кровати и классные сотрудники. Если бы я мог, дал бы вам десять звезд», — рассказывает Дэвид.

Из своего эксперимента Дэвид вынес важный урок: по большей части люди добрые и зла никому не желают, но только если они не работают в Forty Winks.