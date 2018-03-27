«Перефотошопила»: Ким Кардашьян ответила хейтерам

Участница скандального телешоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян не может обойтись без ежедневного постинга фотографий в социальные сети. Недавно она опубликовала снимок, на котором непринужденно идет по дороге, демонстрируя новый образ. Но подписчики заметили не только стильный наряд звезды, но и фото-ляпы. Видимо, супруга Канье Уэста так увлеклась обработкой, что не заметила, как машина на заднем фоне превратилась в неведомый объект, а дорога странно искривилась.

Оплошность Ким заметили не только пользователи Сети, но и западные СМИ. Кардашьян пришлось объяснить поклонникам (и завистникам), в чем дело.

Так смешно! Я опубликовала фотографию в Instagram, которую уже опубликовал поклонник — я добавила к нему только фильтр. Похоже, что фанат отразил фотографию, и именно по этой причине автомобиль выглядит так, — сказала знаменитость.

Примечательно, что Ким закрыла возможность комментирования этой фотографии и спокойно продолжила делиться с фанатами другими снимками.