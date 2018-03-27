«Тупица!» — женщина рассказала, как у нее принимали роды во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала о не самых приятных ощущениях, которые ей во время родов подарили врачи одного из родильных домов города, жалоба девушки под ником @o_orlova_oes опубликована в соцсети Instagram, сообщает PRIMPRESS.

По словам девушки, все началось еще до самих родов, когда медсестра «грубо отвечала» на ее просьбы, а также «на просьбу поставить укол в другую руку, психанула». Но, утверждает роженица, «это все ерунда» по сравнению с тем, что произошло в операционном зале.

«Меня поймут девушки, женщины, которые рожали… При схватках я постанывала, на что мне сделали замечание: «Хватит причитать…» Пока они готовились к операции, я лежала на боку и при схватках прижимала ноги, так было менее больней. Мне сказали лечь ровно, я легла… Сказали положить ноги на середину стола… От боли не особо понимала, где середина, но пыталась ее найти… На что мне грубо сказали: «Тупица! Я первый раз таких вижу!» С психом положила ноги на середину», — рассказала девушка.

В итоге горожанке сделали кесарево сечение, после чего перевели в другое отделение.

«Когда отошел наркоз, делали кое-какие процедуры, от которых была адская боль, что сдерживать крик я не смогла… И опять начала их раздражать, после чего последовало возмущение «что я не одна, мешаю им!» Свою неприязнь они даже не пытались скрыть, такое ощущение, что это норма», — возмутилась молодая мама.

«Я не хочу сказать, что они должны были прыгать около меня, но и не должно быть место хамству и грубости. Не весь такой персонал, но мне досталась отвратительная смена», — сделала вывод горожанка.

Она добавила, что обязательно «будет писать жалобу», но сейчас хочет, чтобы о случившемся знали «и другие».

«Будьте с любимыми рядом, чтоб такого не повторялась», — советует девушка.