Ещё
«Тупица!» — женщина рассказала, как у нее принимали роды во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тупица!» — женщина рассказала, как у нее принимали роды во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о не самых приятных ощущениях, которые ей во время родов подарили врачи одного из родильных домов города, жалоба девушки под ником @o_orlova_oes опубликована в соцсети Instagram, сообщает PRIMPRESS.
По словам девушки, все началось еще до самих родов, когда медсестра «грубо отвечала» на ее просьбы, а также «на просьбу поставить укол в другую руку, психанула». Но, утверждает роженица, «это все ерунда» по сравнению с тем, что произошло в операционном зале.
«Меня поймут девушки, женщины, которые рожали… При схватках я постанывала, на что мне сделали замечание: «Хватит причитать…» Пока они готовились к операции, я лежала на боку и при схватках прижимала ноги, так было менее больней. Мне сказали лечь ровно, я легла… Сказали положить ноги на середину стола… От боли не особо понимала, где середина, но пыталась ее найти… На что мне грубо сказали: «Тупица! Я первый раз таких вижу!» С психом положила ноги на середину», — рассказала девушка.
В итоге горожанке сделали кесарево сечение, после чего перевели в другое отделение.
«Когда отошел наркоз, делали кое-какие процедуры, от которых была адская боль, что сдерживать крик я не смогла… И опять начала их раздражать, после чего последовало возмущение «что я не одна, мешаю им!» Свою неприязнь они даже не пытались скрыть, такое ощущение, что это норма», — возмутилась молодая мама.
«Я не хочу сказать, что они должны были прыгать около меня, но и не должно быть место хамству и грубости. Не весь такой персонал, но мне досталась отвратительная смена», — сделала вывод горожанка.
Она добавила, что обязательно «будет писать жалобу», но сейчас хочет, чтобы о случившемся знали «и другие».
«Будьте с любимыми рядом, чтоб такого не повторялась», — советует девушка.
Primpress: последние новости
В Приморье пропал человек, который сам искал пропавших Полиции требуется помощь в установлении личности мужчины, погибшего в Приморье Прокурор разрушил несколько приморских «семей»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят51
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня7
Блюда, которые могут храниться почти вечно6
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки5
Как быстро вылечить кашель
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение