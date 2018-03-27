Плюсы и минусы энергосберегающих ламп

В середине прошлого века весь мир забил тревогу из-за угрозы в виде глобальных проблем. Проблему экологии ученые пытаются минимизировать десятки лет и с 70-х годах ХХ века, после того как мир пережил эволюцию разнообразных полимеров и синтетических продуктов, проблема становится все актуальнее. Сегодня человечество задумалось о необходимости использования в производстве органических веществ и защите окружающей среды. Одним из способов помочь своей планете является замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Такой переход позволит сократить потребление электроэнергии и положительно скажется на уменьшение выбросов в атмосферу углекислого газа. Как же выбрать энергосберегающую лампочку узнайте в этой статье!

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Энергосберегающая лампочка— это изделие, дающее большую светоотдачу по сравнению с существующими аналогами (например, лампы накаливания аккумулируют и выдают поток света не более 12-18% от всей потребляемой ими энергии, а остальное уходит в тепловое излучение).

Виды энергосберегающих ламп:

— светодиодные;

— люминесцентные (иначе говоря — газоразрядные);

— галогеновые.

Главными достоинствами, присущими всем перечисленным приборам, являются:

— значительная светоотдача при существенно меньшем потреблении электроэнергии;

— более длительный срок службы в сравнении с лампами накаливания;

— безопасность при их использовании за счет отсутствия непосредственного соединения контактов (в данном случае речь не идет о галогеновых лампах);

— некоторое снижение нагрузки на электрическую сеть.

К недостаткам можно отнести их высокую стоимость — опять же, в сравнении с привычными нам лампами.

По информации на упаковке вы узнаете какой яркости и цвета следует приобрести лампу. За единицу измерения здесь взяты Кельвины (К). Чем ниже указанное значение, тем более желтый оттенок будет иметь освещение. Соответственно, чем значение выше, тем свет окажется холоднее, с голубоватым отливом.

Цвета освещения:

— теплый белый свет (в диапазоне от 2700 до 3500 К);

— естественный белый/нейтральный свет (в диапазоне от 3500 до 5000 К);

— холодный белый свет (в диапазоне от 5000 до 6400 К).

Чтобы было понятнее: лампа накаливания в 100 Вт соответствует 2800 К.

Рассмотрим каждый вид энергосберегающих ламп более подробно.

Светодиодные энергосберегающие лампы

Популярны светодиодные энергосберегающие лампы, это набор светодиодов, которые объединены в единую схему. Сюда же в комплект входит драйвер (или трансформатор преобразующий). Такие лампы считаются оптимальными по своим техническим характеристикам. В магазинах представлен широкий ассортимент их форм и размеров, с цоколями самых популярных параметров. Главное их различие заключается в расположении светодиодов.

Плюс этих ламп в том, что они отличаются высокой степенью надежности. Им не страшны перепады напряжения, они безопасны в использовании, имеют весьма длительный срок службы. Цветовой диапазон их весьма широк — от теплого до холодного белого, что позволяет их применять в помещениях любого назначения. Некоторые устройства могут быть даже оснащены дистанционным пультом управления и дополнительными аккумуляторами.

Люминесцентные (газоразрядные) энергосберегающие лампы

Данный вид ламп часто применяется в быту. Как и светодиодные, они выпускаются с самыми популярными видами цоколей (Е14, Е27). Они имеют небольшую температуру нагрева, что делает их пожаробезопасными, а срок службы исчисляется от 6000 до 12000 часов.

Минусы светодиодных ламп. Например, в состав люминесцентных ламп входит инертный газ с примесями паров ртути — соответственно, обращаться с ними следует очень аккуратно. Данный вид осветительных приборов весьма чувствителен к перепадам напряжения сети, к тому же они с течением времени ощутимо тускнеют, а частое включение и выключение прибора значительно снижает их эксплуатационный период.

Галогеновые энергосберегающие лампы

Также распространены галогеновые лампы, они являются наименее интересными для пользователей, так как представляют собой несколько улучшенный вариант традиционных ламп накаливания. Экономия электроэнергии за их счет вряд ли может считаться существенной, однако рабочие ресурсы позволяют им работать до 4000 часов. Приятной окажется и цена на подобные изделия: она не сильно отличается от стоимости ламп с нитью накаливания.

Производятся галогеновые приборы со стандартными цоколями Е14 и Е27. Наиболее важным их достоинством можно считать небольшие габариты изделий. За счет этого их можно установить в бра миниатюрного размера, маленькую настольную лампу или светильник.

Если вы собрались приобретать энергосберегающую лампу, то это правильный выбор!