71-летний Джордж Буш станцевал с невестой своего племянника на свадьбе: видео 

Джордж Буш На днях состоялась свадьба Пирса Буша и Сарабет Мелтон: молодожены устроили торжество в Колорадо-Спрингс, пригласив друзей и родственников. Не проигнорировал это событие и экс-президент США Джордж Буш-младший, которому Пирс приходится племянником. 71-летний политик, покинувший пост главы государства девять лет назад, слился с толпой танцующих гостей, один из которых в этот момент сделал видео. На кадрах, появившихся в сети, Джордж Буш танцует рядом с невестой.
Журналисты онлайн-портала TMZ, обсуждая танец экс-лидера страны, сравнили его с принцем Уильямом, который год назад пустился в пляс в одном из ночных клубов на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.
Джордж Буш (справа) на свадьбе племянника