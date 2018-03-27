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71-летний Джордж Буш станцевал с невестой своего племянника на свадьбе: видео
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71-летний Джордж Буш станцевал с невестой своего племянника на свадьбе: видео 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Джордж Буш На днях состоялась свадьба Пирса Буша и Сарабет Мелтон: молодожены устроили торжество в Колорадо-Спрингс, пригласив друзей и родственников. Не проигнорировал это событие и экс-президент США Джордж Буш-младший, которому Пирс приходится племянником. 71-летний политик, покинувший пост главы государства девять лет назад, слился с толпой танцующих гостей, один из которых в этот момент сделал видео. На кадрах, появившихся в сети, Джордж Буш танцует рядом с невестой.
Журналисты онлайн-портала TMZ, обсуждая танец экс-лидера страны, сравнили его с принцем Уильямом, который год назад пустился в пляс в одном из ночных клубов на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.
Джордж Буш (справа) на свадьбе племянника
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