Исторические факты, доказывающие, что жизнь женщин была сущим адом

Испокон веков женщинам доводилось отчаянно и жертвенно бороться за свою жизнь и терпеть несправедливость, пока мужчины удерживали власть едва ли не во всех отраслях. Эксперты рассказали, что женщинам приходилось терпеть только из-за того, что они родились в этом теле. Девственность Девушки Афин, которые лишились девственности до свадьбы, отправлялись в рабство, а в Самоа жених на свадьбе прилюдно разрывал непосредственно пальцами плеву, чтобы доказать невинность своей невесты. В Древнем Риме практиковали закапывание живьем жриц богини Весты, если они избавлялись от невинности до 30 лет.

Менструация Еще тысячи лет назад считалось, что в период менструации дама способна заставить молоко прокиснуть или привести к смерти одним лишь взглядом даже человека. Женщины Древнего Египта в критические дни уходили в специальное место, куда не могли заходить мужчины, а на Гавайях мужчины, которые вошли в этот период в дом девушки, отправлялись на смертную казнь.

Измена В Древнем Риме мужчины имели законное право отправить свою супругу на тот свет, если та окажется в постели с другим, а в Средневековье перед смертью неверных дам пытали. Телесные наказания также устраивали, если у представительниц прекрасного пола случался выкидыш. Изнасилование В Древнем Риме секс считался обязанностью рабынь, поэтому каждая такая девушка могла быть изнасилована без права голоса, если она никому не принадлежала. Если же у нее имелся хозяин, то сразу необходимо было спросить разрешения у него, иначе это считалось «порчей имущества». Святой Августин имел статус прогрессивного ума Средневековья за мысль, что представительницы прекрасного пола испытывают тайное удовлетворение во время изнасилования.

Новорожденные В Древних Афинах девочки, только появившиеся на свет, часто были обузой для своих родителей, и от них предпочитали избавляться. Женщины уносили своих дочерей в леса и оставляли на голодную погибель или на растерзание зверям. Во многих странах рожденные с физическими отклонениями дети не могли жить, и специальный закон обязывал женщин, родивших таких отпрысков, убивать их или оставлять их умирать на холоде.

Жизнь Вплоть до XIX столетия на просторах Индии сохранял актуальность закон, согласно которому женщины должны были отправиться на погребальный костер вместе с мужем, если он ушел из жизни первым. В период войн здесь существовала традиция, когда дамы на добровольной основе сжигали себя заживо с детьми, притом прямо на глазах у мужей, которые обмазывались их пеплом и шли против врага.

Право голоса В Риме и на просторах Древней Греции женщины оказывались лишены возможности покидать дом, если происходило это без сопровождения мужчины, а когда их посещали гости, дамы не могли беспокоить тех своим присутствием. Им не давали права находиться за общим обеденным столом, а в Дании женщин, выражавших собственное мнение, запирали в специальном орудии для пыток.