Мифы и правда о чистке зубов: все ли вы делаете правильно? 

Давайте разберёмся Даже такое привычное дело, как чистка зубов, на поверку оказывается окутанным множеством мифов и заблуждений. Вот вы, например, уверены, что знаете, сколько раз в день надо чистить зубы и какую зубную пасту выбрать для ребёнка? Для начала пройдите наш тест и проверьте свои знания, а потом получите подробные ответы по всем пунктам от эксперта-стоматолога. Досье: Александр Максименко Главный врач стоматологической клиники «Овенто». Преподаватель учебного центра АИСТ «Академии инновационной стоматологии». Специализация: стоматолог-ортопед, стоматолог терапевт, стоматолог общей практики. 1. Чистить зубы зубной щеткой 2 раза в день — достаточный минимум для гигиены полости рта: это правда! Для эффективной гигиены чистить зубы два раза в день вполне достаточно. Ночью микрофлора полости рта становится активнее. Накапливаясь в зубном налете, она может привести к деменерализации и повреждению эмали, что в свою очередь повышает риск возникновения кариеса. Когда вы чистите зубы вечером, перед сном, то тем самым удаляете зубной налет и сокращаете численность патогенных микроорганизмов, а также счищаете остатки пищи, накопившиеся за день. Тем самым вы лишаете бактерии питания. Утром, в свою очередь, чистка зубов восстанавливает кислотно-щелочной баланс полости рта и повышает сопротивляемость эмали к вредоносному воздействию бактерий. 2. Отбеливающие пасты можно и нужно использовать ежедневно: это заблуждение! Источник мифа — популярный флешмоб в соцсетях, в ходе которого высокоабразивная зубная паста преподносилась как альтернатива профессиональному отбеливанию. Между тем, людям с проблемами эмали, ее повышенной стертостью или патологиями развития (например, со слабой минерализацией) отбеливающие пасты вообще противопоказаны. Остальным я бы рекомендовал пользоваться отбеливающей зубной пастой не чаще двух раз в неделю. (function ($) {var $el=$ ("#insta-"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); [/telepro_instagram] Зубы темнеют из-за того, что между кристаллами гидроксиапатита, из которого состоит эмаль, попадают различные красящие пигменты. Ещё одна причина — окрашенный налет, формирующийся в течение дня. Когда вы чистите зубы, большая часть этого налета и пигментов уходят. Однако в эмали бывают микротрещины, где часть пигментов может задерживаться. Отбеливающая зубная паста содержит в себе большее абразивного компонента, чем обычная. Жёсткие частицы счищают и заполировывают поверхностный слой эмали. Этим и достигается отбеливающий эффект. Если на протяжении долгого времени пользоваться отбеливающей пастой, можно приобрести немало проблем, среди которых гиперчувствительность зубов из-за сильного стирания поверхностного слоя эмали. 3. Фтор полезен для зубов: это правда В последнее время миф о вреде фтора тоже активно гуляет по социальным сетям. На самом деле, вреден для человека может быть только переизбыток этого, как, впрочем, и любого другого микроэлемента. Пользы же во фторе немало. Эмаль зуба представляет собой гидроксиапатит. Это неорганическая кристаллическая матрица, которая не имеет собственных сосудов и состоит из плотно расположенные друг к другу кристаллов. Бактерии, продуктами жизнедеятельности которых являются кислоты, вымывают минеральные компоненты и нарушают целостность кристаллов. Фтор в таких случаях встраивается в поврежденные участки кристалла гидроксиапатита и заделывает брешь. 4. Ребенку подходят те же самые средства гигиены, что и взрослым: это заблуждение Пасты для детей и для взрослых имеют принципиально разный состав. Чистку зубов маленькие дети воспринимают как игру: нередко они пробуют пасту на вкус и проглатывают её. Взрослые зубные пасты содержат в с составе много фтора, который в таком количестве не предназначен для употребления в пищу. Его переизбыток может приводить к флюорозу и другим нежелательным последствиям. Поэтому были разработаны специальные детские пасты, без фтора, зачастую с различными фруктовыми вкусами. Они не только исключают риск повышенной концентрации фтора в детском организме, но и создают у ребенка положительную мотивацию к ежедневной чистке зубов. 5. Зубные пасты и щетки все одинаковые — важно как чистить зубы, а не чем: это заблуждение Зубные щетки разных моделей сильно различаться по форме щетины и материалу из которого она изготовлена. Раньше преимущественно использовалась натуральная щетина. Главным её недостатком была пористая структура. Бактерии, собранные щёткой из полости рта, не вымывались полностью. Соответственно, и срок службы такой щетки был значительно меньше, чем у современных, щетина которых имеет полимерную основу. Форма щетки тоже влияет на эффективность чистки. Например выступ на кончике щетки предназначен для того, чтобы лучше прочищать дальние зубы, а длинные щетинки по бокам позволяют лучше прочистить межзубные промежутки. Зубные пасты также различаются по составу. Есть пасты для ежедневного применения, а есть лечебно-профилактические. В их составе акцент сделан на профилактику и лечение некоторых патологий, например снижение чувствительности зубов или кровоточивость. Такие пасты назначает врач-стоматолог, на две-три недели. Для постоянного использования они не подходят.
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