Как развить интуицию в любви

Почему мы мечтаем о счастливых, продолжительных отношениях, но выбираем себе демонических любовников, не заинтересованных в долгой связи? Зато таких обольстительных и невероятно убедительных…

Мечтаем о хорошей работе, но продолжаем ходить на старую, довольствуясь крохами, а иногда вообще не можем понять, чего мы хотим…

Почему в такие этапы мы пользуемся инстинктом вместо своей интуиции? Куда нас заводят такие инстинкты, и с чем мы остаемся после?

Женщинам гораздо проще пользоваться своей интуицией, чем мужчинам, потому что последние боятся и иногда сознательно отодвигают от себя чувства, защищаясь от них, многое ставят под сомнение, пытаясь докопаться до сути. Женщинам, у которых налажена гармоничная связь с самой собой, информация просто приходит, на телесном уровне. Интуиция — это связь с истиной и незыблемой основой мира.

123RF/ Dmitriy Tereshchenko

Только позвольте себе идти за вашим шестым чувством и оно приведет вас к успешным финансовым вложениям, заменит фантазии о будущем реальным видением ситуаций, создаст за вас успешную карьеру, бизнес, любимое дело, найдет любимого партнера в отношениях, но только позвольте этому быть…

В этой статье мы будем говорить об интуиции в личной жизни, о том, что мешает нам опираться на шестое чувство и как начать это делать.

yandex_ad_1 Опыт переживания

Наше прошлое влияет на наше «здесь и сейчас», хотя нам и кажется, что мы идем в будущее. Но не работая над собой психически, мы лишь углубляемся в прошлое, в опыт переживания, который у нас сформировался еще в детстве.

Этот опыт неизбежно, всепоглощающе влияет на наш выбор мужчин, построение отношений с ними, и сколько бы женских тренингов мы не проходили, связи внутри нас с прошлым опытом переживаний никак не ослабевают.

Наш опыт переживания и сильная психическая энергия, связанная с ним, не позволяют проникнуть интуиции в сознание.

В реальности это бывает так: встретились двое, разгорелась страсть, эмоции, желание и влечение, вкусный секс, свидания. А через какое-то время это все превращается в заезженную старую пластинку, скрипящую об одном и том же, давящую на те же кнопки, чтобы вызвать в партнере горечь, раздражение.

123RF/ Vadim Guzhva

Так прежний негативный эмоциональный опыт самовоспроизводится в отношениях, сажая в клетку обоих партнеров.

Близкий человек, которого вы выбрали в спутники, не может поддерживать вас: он либо давит на вас, подчиняя волю, либо сам подчиняется вашей воли, но ситуация от этого не меняется — движения вперед нет, есть только горечь.

Такая связка создается тогда, когда ваши личные прошлые отношения с матерью в значимые периоды жизни от 0-2 лет, 2-3 лет, 3-5 были наполнены не только счастьем ее пристутсвия ласки, внимания, но был и негативный эмоциональный опыт, например, мама отсутствовала, мама отвергала, мама отдала на воспитание… Отношения с партнерами как у мужчин так и у женщин лишь воспроизводят диаду отношений с матерью.

Поэтому если вы сильно и явно чувствуете повторения, разочарования, вас бросают, вы выбираете демонических любовников вместо достойных мужчин, то знайте: есть сильно заряженные импульсы, с которыми можно проработать через психолога или некоторые техники самопомощи. Тогда у вас появятся силы разорвать это круг и жить своей жизнью, не воссоздавая диады.

Dreamstime.com/ Pojoslaw

Сильно заряженные переживания, основанные на прошлом опыте, которые по ошибке можно принять за свои собственные чувства или руководство к действию для создания отношений, такие:

«МНЕ СТАЛО ЖАЛЬ ЕГО ИЛИ ЕЕ, ПОЭТОМУ Я РЕШИЛ (А) ВЫЙТИ ЗАМУЖ/ ПОЖЕНИТЬСЯ»

Если появляется чувство жалости, то скорее всего, в вашем партнере вы любите ребенка, но никак не взрослого человека, так как именно дети взывают чувство жалости.

«ОН/ ОНА ТАКОЙ ЗАГАДОЧНЫЙ, И Я ХОЧУ РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ ПАРТНЕРА»

Скорее всего, вы выбрали для себя недоступного физически или чувственно партнера, чтобы навсегда жить с ребусом, а не с реальным человеком и его чувствами. Видимо, такой опыт есть в вашем детстве.

«ОН/ ОНА СМОТРИТ НА МЕНЯ СВОИМ ПРОНИЗЫВАЮЩИМ ВЗГЛЯДОМ И Я ЦЕПЕНЕЮ. ЭТО ПРИЯТНОЕ ЧУВСТВО, С НИМ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ»

Вероятнее всего, вы выбрали в партнеры образ демонического любовника/любовницы, лишающий вас воли. Также вы страдаете от любовной зависимости, от которой, безусловно, есть рецепт.

«ОН/ОНА ТАКОЙ ЖЕ СТРАННЫЙ, КАК Я…»

Вы выбрали вашего партнера из страха реализации своей мощной целеустремленной части, которая вырывается наружу, а энергии ее реализовать у вас пока нет. Наверное, чувство долга превалировало над вашим выбором.

«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

Конечно, любовь с первого взгляда бывает… Но, скорее, в 14-16 лет: когда наши гормоны находятся на пике своего развития, случаются Ромео и Джульетты. А если вам далеко за 20? Вам кажется, что вы с первого взгляда ощущаете любовь?

Дело в том, что пострадала ваша самооценка — дефицит стойкой внутренней психической мужской части. Таким образом, вы влюбляетесь часто и бесконечно ищите в отражении мужских глаз себя.

И еще большой объем примерно таких высказываний моих клиентов говорит о том, что выбор партнера состоялся не интуитивно, а инстинктивно, исходя из прошлых чувственных зажимов. Когда внутри ощущаются такие импульсы, мы спотыкаемся о них, но тем не менее, начинаем отыгрывать их в отношениях.

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Здесь нет места интуиции, нет возможности мыслить о будущем, все будущее в таких ловушках показывает только прошлое. Потому что в этих отношениях, как правило, не бывает расслабления и созидания, а только растущее напряжение.

Теперь вы понимаете, какой большой энергетический информационный пласт чувств заслоняет от вас вашу интуицию. Попробуйте мысленно отодвинуть его. Что вы увидите там? Легкость и ваше желание наполняться ресурсом. Сделайте это уже сейчас: попробуйте посмотреть на вашу интуицию изнутри, увидеть направления, куда она вас выведет. Отстраниться от прошлого опыта переживаний и перестроить свои инстинкты на удачу.

Даже если сейчас вы находитесь в отношениях, созданных негативным прошлым опытом, при совместном желании развиваться, проходить парные семейный консультации, улучшать ваш эмоциональный, сексуальный контакт и выводить теневые стороны отношений в свет вы подниметесь на качественно новый уровень взаимодействия.

Dreamstime.com/ Olena Yakobchuk

Интуиция приходит к нам тогда, когда мы в гармонии с собой, наполнены внутреннем ресурсом и энергией творчества. Тогда открывается невидимый сундук, из которого выходит сила личной интуиции в помощь нашему ресурсному состоянию создать еще большую гармонию с собой, вокруг себя, в пространстве, а затем направить свой выбор на будущее с прекрасным таким же гармоничным партнером, либо готовым на все 100% развиваться вместе с вами.

yandex_ad_2 Если вам случалось идти по интуиции в выборе партнера, отношений, учителя, наставника, подруги, то вы знаете, какое легкое многообещающее чувство образуется внутри вас, как мысли начинают спокойно и ровно течь в вашей голове, как все становится неожиданно правильным, и это необязательно контролировать, как вы успокаиваетесь и открывается огромный ресурс для создания ЖИЗНИ во всем.

Конечно, я неизменно приглашаю вас и ваших партнеров на индивидуальные и семейные консультации для выбора лучшей жизни.