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Глава Северной Осетии поручил решить вопрос с финансированием «Города ангелов»
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Глава Северной Осетии поручил решить вопрос с финансированием «Города ангелов» 

Экспресс-газета 50 минут назад
Глава республики Вячеслав Битаров собрал оперативное совещание по вопросу финансирования Мемориального кладбища, на котором похоронены дети, погибшие в Беслане во время теракта. Накануне в социальных сетях появилось обращение единственного смотрителя кладбища Касполата Рамонова, который сам потерял всю семью.
Рамонов совершенно бесплатно ухаживает за детскими могилами на протяжении многих лет. Но два года назад на содержание комплекса перестали выделять деньги. Сначала добровольный сторож распродал все свое личное имущество, чтобы продолжать заботиться о мемориале, но деньги кончились, да и он сам стал уже слаб здоровьем, чтобы бороться с чиновниками.
Узнав об этом, глава Северной Осетии потребовал объяснений от министра ЖКХ. И получил удивительные. Оказывается, деньги формально были выделены, причем, приличные. Это суммы более 7 миллионов рублей. Но до адресата финансы не дошли, так как тот не может предоставить документацию по отчетности за расходованием средств, сообщает eadaily.com.
Проще говоря, доброволец Рамонов не является бухгалтером и не может нанять специалиста для составления отчетов, поэтому деньги ему не дают. По словам министра, счета были заблокированы. Возникает закономерный вопрос — заблокированы с деньгами или уже без них?
Вячеслав Битаров поручил в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией и обеспечить Рамонову юридическую помощь в работе с документами. «Есть бухгалтер или нет его, мы не можем требовать от человека, который тяжело пострадал в этой страшной трагедии, бухгалтерской отчетности и предоставления какой-то документации», — сказал глава республики.
Мемориальное кладбище в Беслане называют еще «Город ангелов», здесь похоронены 266 жертв теракта в средней школе 1-3 сентября 2004 года.
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