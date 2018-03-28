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«Ежик нынче в моде»: сын Риз Уизерспун сел в кресло к стилисту
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«Ежик нынче в моде»: сын Риз Уизерспун сел в кресло к стилисту 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Белокурая звезда Риз Уизерспун недавно организовала праздник в честь 5-летия своего сына Теннеси, а сразу после этого ребенок, совсем как взрослый, с удовольствием примерил новую укладку, сидя в кресле стилиста.
В честь своего пятилетия младший сын голливудской актрисы Риз Уизерспун Теннеси сменил имидж. Ранее мальчик ходил с классической прической, которая создавала образ примерного ребенка. Теперь же, сев в кресло к стилисту, Теннеси решился на стрижку с модной укладкой, желая стать одним из стильных ребят в своей школе.
Поклонники актрисы с умилением рассмотрели новый облик ее сына. Его радостное лицо лучше всяких слов свидетельствует, что полученный образ юного модника пришелся ему по душе. Задорный ежик и оголенные виски преобразили мальчишку, сделав его по-детски озорным и очаровательным.
Неудивительно, что преображение пришлось по вкусу зарубежным поклонникам Риз Уизерспун, которые принялись на все лады расхваливать стильную стрижку и укладку звездного ребенка. «Как очаровательно! Так намного лучше!» «Ежик нынче в моде. Стиляга растет» «Молодец, супер образ, мне нравится» «Он такой озорник. Эта стрижка ему очень к лицу»
Поклонники были рады узнать о новой стрижке Теннеси, поскольку голливудская актриса крайне редко делится с публикой подробностями жизни своей семьи. Риз предпочитает демонстрировать свою профессиональную сферу деятельности, и лишь в кратких зарисовках почитатели могут видеть другую сторону ее жизни. Так, недавно Уизерспун позабавила почитателей, навестив свою звезду на «Аллее славы».
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