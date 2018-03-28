10 вещей, которые нужно перестать делать по утрам

СодержаниеНе заводите будильник повторноНе принимайте горячий душНе вспоминайте прошлоеНе смотрите новостиНе принимайте важное решениеНе открывайте электронные письма и социальные сетиНе проверяйте счетаНе совершайте крупных покупокНе играйте в онлайн-игрыНе спорьте

Чтобы утро было добрым, начинать его нужно правильно! Тогда целый день у вас будет хорошее настроение и отличное самочувствие. Какие же привычки стоит искоренить, чтобы каждый день был продуктивным и приносил удовольствие?

Не заводите будильник повторно

Это любимая «игра» многих людей — откладывать подъем на 10 минут, потом еще на 5. Вы только начинаете засыпать, и опять звенит будильник. Это огромный стресс для организма, поэтому, когда вы, наконец-то, встаете с кровати, чувствуете себя разбитыми и сонными.

Если вам сложно сразу же после пробуждения покинуть теплую постель, оставьте себе несколько минут, чтобы потянуться, размять мышцы и окончательно проснуться. Не заводите будильник еще раз — тогда вам придется побороть сон.

Это интересно!

Философ Генри Дэвид Торо из Америки уверен, что оценивать свое здоровье и психологическое состояние человек должен исходя из того, как он встречает утро.

Не принимайте горячий душ Струи горячей воды расслабляют и вызывают единственное желание — вернуться в кровать и еще немного поспать. Такой душ снижает частоту сердцебиения, успокаивает и совершенно не настраивает на продуктивную деятельность.

Лучше ополосните тело прохладной водой или сделайте контрастный душ. Это поможет обрести утраченный тонус и плодотворно поработать.

А вы знали?

Идеальное время для чашечки кофе — примерно 9.30 утра. Тогда не нарушится выработка кортизола, который бодрит организм естественным образом. И запомните важное правило: сначала завтрак — потом кофе!

Не вспоминайте прошлое

Утро — это маленькое начало новой жизни. Поэтому не нужно вспоминать прошлые поражения и негативные переживания. Оставьте эти события в прошлом и подумайте о настоящем и будущем. Когда вы мысленно цепляетесь за события давно ушедших дней, пропускаете мгновения, которые больше не вернутся. Так вы погружаетесь в негатив и проживаете день на минорной ноте.

Приучите себя утром думать только о хорошем. За чашкой ароматного кофе можно помечтать, как продуктивно пройдет этот день. Пофантазировать, какие приятные сюрпризы он вам приготовил.

Помните!

Завтрак — это самый важный прием пищи, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был питательным и здоровым. А чтобы утром сэкономить время, готовьте его вечером. Тогда вы не будете завтракать наспех приготовленными бутербродами.

Не смотрите новости

Конечно, всегда хочется быть в курсе того, что происходит в мире. Но, к сожалению, зачастую новости вызывают негативные эмоции. Зачем же начинать день с возмущения, сомнений, а иногда и страха? К тому же, новости увлекают и отнимают бесценное утреннее время, которое стоит провести с пользой.

Если утром вы хотите получить свою «порцию» информации, лучше читайте интересную литературу, мотивационные книги, истории успеха. Это вдохновит вас на подвиги и даст заряд позитива.

Важно!

Чтобы утром отражение в зеркале радовало, нужно выбрать правильную подушку. Лучше отдать предпочтение ортопедической — она обеспечивает удобство и комфорт. А наволочка с ионами меди — отличная профилактика различных высыпаний на лице.

Не принимайте важное решение

Зачастую утром люди чувствуют себя немного медлительными. Поэтому не принимайте важные решения и не беритесь за выполнение сложных задач, пока хорошо не позавтракаете. Дайте себе время, чтобы окончательно проснуться.

Это полезно!

Диетологи советуют каждое утро съедать ложечку меда. Он «запускает» обменные процессы и помогает быстрее проснуться.

Не открывайте электронные письма и социальные сети

Даже если там важные рабочие моменты. Сначала утренний туалет, завтрак — и только потом работа. Как правило, проверка почтового ящика и социальных сетей длится дольше, чем вы изначально планировали: почитать сообщения, всем ответить, просмотреть ленту. Этот процесс увлекает и снижает работоспособность.

Приучите себя отслеживать обновления друзей после того, как сделаете все важные дела. Тогда вы не потратите кучу времени на социальные сети.

Не проверяйте счета

Проверка счетов, квитанций и других платежей — это всегда стресс. Особенно, если суммы внушительные. Выделите время в течение дня, чтобы не спеша разобраться со всеми вычетами. Тогда вы не будете нервничать, что опаздываете на работу и не успели позавтракать.

А вы знали?

Американская психологическая ассоциация пришла к выводу, что анализ финансов — один из самых больших стрессов в жизни человека.

Не совершайте крупных покупок

Иногда утром хочется начать новую жизнь и побаловать себя дорогой покупкой. Тем более, интернет-магазины готовы принять вас в любое время. Но стоит проявить осторожность. Прежде всего, у вас должно быть достаточно времени, чтобы изучить все характеристики товара. Спешка — не лучший спутник покупок.

Отложите шопинг на некоторое время — вы сможете продолжить, когда будете свободны и энергичны. Тогда потратите свои кровные с максимальной пользой.

Не играйте в онлайн-игры

В век гаджетов компьютерные игры стали привычным развлечением. Но утром не стоит тратить на них время. Лучше останьтесь в реальном мире и сосредоточьтесь на текущих и актуальных задачах. Это поможет спланировать день, поставить цели и наметить пути их достижения.

А поиграть можно, пока стоите в пробке или просто выдалась свободная минутка. Тогда компьютерные игры не вызовут зависимость и не ухудшат качество жизни.

Не спорьте

Не стоит заводить спор — это не лучшее начало дня. После неприятной дискуссии вы будете чувствовать себя уставшим и сердитым. Если дебаты неизбежны, постарайтесь перенести их на дневное время. Тогда вы сможете окончательно проснуться и подстроиться под ритм дня.

Чтобы сдержаться и не ввязаться в спор, даже если вас провоцируют, возьмите свои эмоции под контроль. Спокойно аргументируйте свою позицию и займитесь более приятными делами.

Планируйте утро так, чтобы всегда оставалось время побыть с собой наедине, собраться с мыслями и обдумать предстоящий день.

Люди, которые неправильно начинают свой день, проживают серую жизнь, лишенную удовольствий. Каждое утро они заряжаются негативной энергией и несут ее в массы. Если вы узнали себя, пора приобретать новые привычки, которые сделают каждый день ярким и незабываемым.

Чтобы было легче проснуться, всегда планируйте на утро какое-нибудь приятное дело или просто балуйте себя вкусным завтраком, любимой сладостью. Ищите стимул, который заставит вас покинуть кровать легко и безболезненно.

С вечера планируйте грядущий день — тогда утром вы не будете хвататься за все дела одновременно. Подберите одежду, почистите обувь, зарядите мобильный телефон — приготовьте все необходимое, чтобы не тратить время утром.

Самую неприятную и сложную задачу всегда делайте первой. Тогда остаток дня можно посвятить более приятным делам и провести его в хорошем настроении.

Настроиться на результативный день помогут аффирмации. Это утвердительные позитивные установки, которые влияют на подсознание. Проговаривайте их мысленно или вслух, настраивайте себя, что у вас уже все получилось, и день принес только положительные события. Аффирмации не должны содержать частицу «не», формулируйте их в утвердительном ключе.

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