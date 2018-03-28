Виктория Боня обрушилась с критикой на «скорбящих» в Кемерово 

Трагедия, произошедшая в Кемерове масштабна и ужасна, остаётся только сочувствовать пострадавшим и родственникам погибших. Но это не повод «нападать» на других с обвинениями, что они не соблюдают траур и обвинять в бесчувственности и равнодушии. Виктория Боня наверно и предположить не могла, что опубликовав своё новое фото с букетом цветов она получить негативные комментарии от своих подписчиков в несоблюдении траура. Молчать девушка не стала и сама высказалась довольно жёстко о «скорбящих», которые позволяют себе слишком много негатива в адрес людей, которые могу просто жить своей жизнью, пусть и во время траура, ведь это не значит, что их эта проблема не волнует, просто жизнь на этом не останавливается. Боня поблагодарила Бога за то, что её дочь живёт не в России и избавлена от общества, в котором агрессивные люди позволяют себе подобное хамство к другим людям.