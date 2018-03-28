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Нетаньяху выписали из больницы для лечения простуды на дому
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Нетаньяху выписали из больницы для лечения простуды на дому 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильские медики по итогам обследования выписали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху для продолжения лечения простуды на дому, сообщила пресс-служба главы правительства.
У Нетаньяху, обратившегося во вторник вечером в иерусалимскую клинику «Хадасса» с температурой и кашлем, было диагностировано «легкое вирусное заболевание верхних дыхательных путей».
"Премьер-министр прошел серию проверок, был выписан и отпущен домой… Врачи рекомендовали ему покой и медикаментозное лечение", — сказано в пресс-релизе.
Сам Нетаньяху сообщил в Twitter, что едет домой, и поблагодарил всех за беспокойство. «Уверен, что немного отдыха и горячий суп все исправят. Спокойной ночи!» — написал он.
Результаты медицинских обследований, которые в силу занимаемой должности регулярно проходит 68-летний Нетаньяху, демонстрируют, что он в хорошей физической форме и не имеет серьезных проблем со здоровьем. Беспрерывно возглавляя правительство с 2009 года, он, тем не менее, не раз попадал в больницу, в том числе для удаления камня из мочевого пузыря, пупочной грыжи, кишечных полипов, а также с воспалением придаточных пазух носа и переломом ноги.
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