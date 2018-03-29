Социологии выяснили, как нормы адата и ислама уживаются сегодня на Северном Кавказе, что больше увлекает молодежь

Вопреки кавказской традиции, которая предполагала бесспорный авторитет старших, сейчас правила жизни в регионе больше задает младшее поколение. При этом молодежь придерживается более консервативных взглядов, чем их родители, выросшие в советское время, и чаще склоняется к нормам ислама. Об этом пишет

"Новая газета" , которая совместно с социологами провела исследование в трех российских республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Исследователи провели 147 формализованных интервью жителей республиках в возрасте от 18 до 25 лет, от 26 до 45 лет и старше 45 лет, сравнив как представители трех возрастных когорт относятся к таким повседневным вещам, как брак, праздники, традиции, мода и т. п.

В частности, при изучении отношения к многоженству, социологи обнаружили, что представители старшего возраста высказываются за единобрачие гораздо чаще молодых: 52,2% участников опроса старше 45 лет представляли для себя возможной только эту модель отношений и еще порядка 17% высказались «скорее против» многоженства. Лишь около 10% опрошенных в этой возрастной категории приветствовали такие браки. Респонденты среднего и младшего возраста смотрят на многобрачие с большим одобрением и чаще находят его предпочтительным сценарием для своей жизни: 21% и 26% соответственно.

Что касается гендерных отличий, то мужчины поддерживают многоженство заметно больше: многоженство «мне очень даже нравится» ответили 25,3% кавказских мужчин и 7,7% женщины; «я категорически возражаю» против многоженства — ответили 53% женщин и 29,3% мужчин.

Носить хиджаб и содержать семью

У респондентов спросили о предпочтительной одежде для женщин. Лишь 22,1% участников опроса считают желательным или хотя бы допустимым для женщины «светский» внешний вид. При этом 39% опрошенных одобряют традиционный кавказский наряд (скромное платье, платок), а 35% настаивают на необходимости для женщины строго мусульманского платья. В ответах снова была заметна связь с возрастом респондентов: участники, принадлежащие к старшей возрастной группе, чаще называют светскую форму одежды допустимой — 28% против 14% в самой младшей категории.

"Во многих семьях, участвовавших в нашем опросе, мы отметили повторяющийся паттерн: первыми «закрылись» дочки/невестки — затем их примеру последовали матери, еще недавно считавшие такую визуализацию собственных религиозных убеждений опасной для семьи", — указывает «НГ». Причем многие из тех женщин, кто в качестве предпочтительной формы одежды выбирают закрытое мусульманское платье, допускают появление второй и последующих жен для своего мужа, отмечают исследователи.

Несмотря на отчетливую исламизацию гендерных отношений, кавказские женщины настаивают на своем праве работать, учиться, принимать решения в домашнем хозяйстве — такого мнения придерживаются 76% респонденток, а 57,5% мужчин их в этом поддерживают. Здесь играет роль то, что зачастую в кавказских республиках именно женщина обеспечивает постоянный доход семьи, работая в бюджетной сфере или же в сфере обслуживания, поясняется в статье. В то время как для мужчин работа официанта или, например, автомойщика часто считается «неприличной».

Против новогодней елки и похищения невест

Интересным индикатором изменений в общественном сознании оказался вопрос о том, как жители Кавказа относятся к новогодней елке. 57,4% участников опроса (а в Дагестане, например, 69%) заявили о том, что не наряжают елку в принципе, или наряжали ее прежде, а теперь перестали. При этом старшее поколение в большинстве своем приветствует елку, не придавая ей большого сакрального значения (37%). Младшие же зачастую видят в елке чуждый религиозный символ и отказываются от него. Схожие взгляды отмечены и на вопрос о допустимости алкоголя на домашних праздниках: если младшие говорят алкоголю твердое «нет», то старшие часто не против.

Исследование также показало, что 10,8% респондентов одобряют традиции кровной мести, 39% поддерживают необходимость хранения в доме оружия. Как отмечает «НГ», и та, и другая норма предполагается адатом — обычным правом доисламской традиции.

В то же время еще одна известная норма адата — обычай похищения невесты, сегодня, по сути, упразднен. 81,6% опрошенных высказались против такой практики, хотя еще несколько лет назад случаи «похищения невест» были нормой жизни кавказского общества. Участники опроса одобряют подобное редактирование обычая, ссылаясь на его несоответствие подлинной мусульманской традиции.