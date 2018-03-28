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«Был взрыв и стрельба»: на Вторчермете грабители вынесли сумку с деньгами из отделения Сбербанка
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«Был взрыв и стрельба»: на Вторчермете грабители вынесли сумку с деньгами из отделения Сбербанка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью в отделение Сбербанка на Титова, 22, проникли грабители. По словам очевидцев, они устроили внутри взрыв.
— Они, видимо, проникли внутрь через окно, его отогнули, — рассказали E1.RU очевидцы. — Потом внутри произошел взрыв, видимо, они пытались взорвать хранилище или банкомат. Буквально через две минуты после этого приехала группа задержания, была стрельба. Один, который, видимо, стоял на стреме, успел убежать. А второго задержали прямо на выходе: он упал на сумку, в которую успел набрать деньги. Но во время задержания он не пострадал.
После случившегося отделение банка оцепила полиция.
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