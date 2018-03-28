Грабитель устроил взрыв в офисе Сбербанка в Екатеринбурге

В офисе Сбербанка в Екатеринбурге, расположенном по адресу: ул. Титова, д. 22, была совершена попытка ограбления банкомата. Об этом сообщили местные СМИ, информацию подтвердили в Сбербанке.

По словам очевидцев, проникший в отделение ночью грабитель устроил внутри взрыв. «Он, видимо, проник внутрь через окно, его отогнув, — рассказали порталу „Екатеринбург Онлайн“ (E1.Ru) очевидцы. — Потом внутри произошел взрыв, видимо, он пытался взорвать хранилище или банкомат. Буквально через две минуты после этого приехала группа задержания, была стрельба. Грабителя задержали прямо на выходе: он упал на сумку, в которую успел набрать деньги. Но во время задержания он не пострадал».

По данным УМВД по Екатеринбургу, задержанный — ранее судимый гражданин 1978 года рождения. При этом очевидцы сообщали о двоих грабителях, указывает E1.Ru.

«Попытку ограбления подтверждаем. Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам », — отметили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка.

Там сообщили, что екатеринбургский офис на Титова, 22, где произошел инцидент, возобновит обслуживание клиентов уже в пятницу, 30 марта. «Зона самообслуживания, где расположены банкоматы, начнет работать позже, в ней необходимо проведение ремонтных работ. На тот период, пока офис на Титова, 22 закрыт, в соседних подразделениях банка, находящихся на Титова, 1 и Окружной, 8, будут организованы дополнительные рабочие места. Режим работы этих филиалов банка будет продлен», — уточнили в Уральском банке Сбербанка.